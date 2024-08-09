Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Atlet Indonesia Raih 2 Emas di Olimpiade, Gibran: Kebanggaan untuk Kita Semua

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 09 Agustus 2024 |14:34 WIB
Atlet Indonesia Raih 2 Emas di Olimpiade, Gibran: Kebanggaan untuk Kita Semua
Gibran Rakabuming Raka. (Foto: Okezone/Riyan Rizki)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka mengapresiasi atlet Indonesia yang meraih 2 medali emas di Olimpiade Paris 2024. Gibran mengatakan, hasil tersebut menjadi kebanggaan untuk Indonesia.

Medali emas pertama dipersembahkan oleh atlet panjat tebing asal Pontianak, Veddriq Leonardo, yang berhasil naik podium tertinggi setelah menang dalam lomba nomor speed putra di Le Bourget Climbing Venue, Kamis (8/8) sore WIB.

Sementeara medali emas kedua berhasil diraih atlet angkat besi Rizki Juniansyah, yang bertanding di nomor 73 kg putra di Paris Expo Porte de Versailles, Prancis, pada Jumat (9/8) dini hari WIB.

“Wah itu luar biasa sekali ya. Itu kebanggaan tersendiri untuk kita semua dan sekali lagi terus semangat,” kata Gibran kepada wartawan di kawasan Tangerang Selatan, Jumat (9/8/2024).

Gibran mendoakan agar para atlet Indonesia terus berjuang agar raihan medali Olimpiade Paris 2024 bisa didapatkan.

“Terus berjuang dan wah ini luar biasa sekali prestasi Indonesia di Olimpiade kali ini. Semangat terus,” jelasnya.

(Qur'anul Hidayat)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/624/3183477//sma_72-r4Rm_large.jpg
Sekolah Bebas Bullying, Wapres Gibran Ingatkan Saling Peka dan Saling Mengingatkan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/40/3183386//gregoria_mariska_tunjung-EvkZ_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Cantik Indonesia, Gregoria Mariska yang Kaget Jumpa Rafael Nadal di Olimpiade Paris 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/337/3183348//pemerintah-AobP_large.jpg
Gibran: Sekolah Harus Aman dan Bebas Bullying!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/43/3182928//rizki_juniansyah-6p8m_large.jpg
Segini Kisaran Gaji Lifter Rizki Juniansyah yang Diangkat sebagai Letnan Dua TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182234//pemerintah-5wZt_large.jpg
Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan, Gibran: Berkontribusi Besar Entaskan Kemiskinan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/43/3182086//rizki_juniansyah-ZMt6_large.jpg
Kisah Peraih Medali Emas Olimpiade Rizki Juniansyah, Pernah Ditawari Masuk Akpol Kini Diangkat Prabowo Jadi Letnan Dua TNI
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement