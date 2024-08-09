Atlet Indonesia Raih 2 Emas di Olimpiade, Gibran: Kebanggaan untuk Kita Semua

JAKARTA - Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka mengapresiasi atlet Indonesia yang meraih 2 medali emas di Olimpiade Paris 2024. Gibran mengatakan, hasil tersebut menjadi kebanggaan untuk Indonesia.

Medali emas pertama dipersembahkan oleh atlet panjat tebing asal Pontianak, Veddriq Leonardo, yang berhasil naik podium tertinggi setelah menang dalam lomba nomor speed putra di Le Bourget Climbing Venue, Kamis (8/8) sore WIB.

Sementeara medali emas kedua berhasil diraih atlet angkat besi Rizki Juniansyah, yang bertanding di nomor 73 kg putra di Paris Expo Porte de Versailles, Prancis, pada Jumat (9/8) dini hari WIB.

“Wah itu luar biasa sekali ya. Itu kebanggaan tersendiri untuk kita semua dan sekali lagi terus semangat,” kata Gibran kepada wartawan di kawasan Tangerang Selatan, Jumat (9/8/2024).

Gibran mendoakan agar para atlet Indonesia terus berjuang agar raihan medali Olimpiade Paris 2024 bisa didapatkan.

“Terus berjuang dan wah ini luar biasa sekali prestasi Indonesia di Olimpiade kali ini. Semangat terus,” jelasnya.

(Qur'anul Hidayat)