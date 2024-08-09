Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Usai Sumpah Pocong Tak Bunuh Vina-Eky, Saka Tatal: Alhamdulillah Lega

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 09 Agustus 2024 |14:53 WIB
Usai Sumpah Pocong Tak Bunuh Vina-Eky, Saka Tatal: Alhamdulillah Lega
Saka Tatal jalani ritual Sumpah Pocong (Foto: Tangkapan layar iNews TV)
A
A
A

JAKARTA - Saka Tatal, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eky Cirebon melakukan prosesi sumpah Pocong di Padepokan Agung Amparan Jati di Desa Lurah, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon. Saka Tatal mengaku lega usai melakukan ritual tersebut.

“Ya Alhamdulillah lega,” kata Saka Tatal dalam tayangan iNews TV, Jumat (9/8/2024).

Sata Tatal mengaku sempat kesal dengan berbagai pihak yang menuduhnya melakukan pembunuhan Vina dan Eky. “Jadi dari dulu Saka tuh sebenarnya kesal banyak orang tuh yang menyudutkan bahwa Saka tuh pelakunya. Saka tuh harus gimana lagi biar orang tuh percaya kalau bukan Saka pelakunya,” jelas dia.

Hari ini, Saka Tatal menjalani sumpah pocong untuk bersumpah bahwa dirinya tidak terlibat dalam kasus tersebut. Saka Tatal dengan yakin menjalani sumpah pocong.

Ia melakukan ritual tersebut setelah Sholat Jumat. Dalam prosesi ini, Saka Tatal akan bersumpah bahwa ia tidak terlibat dalam pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi pada tahun 2016 silam.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/27/340/3068420/orangtua_korban_pembunuhan_wanita_dalam_lemari_berharap_pelaku_segera_ditangkap-IuMf_large.jpg
Orangtua Wanita Tewas Dalam Lemari Desak Polisi Tangkap Pelaku Pembunuh Anaknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/27/340/3068191/mayat-OwAn_large.jpg
Periksa 8 Saksi, Polisi Buru Pelaku Pembunuhan Wanita Dalam Lemari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/340/3067991/ilustrasi-UjMu_large.jpg
Wanita Penghuni Kosan Ditemukan Tewas dalam Lemari, Diduga Jadi Korban Pembunuhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/340/3067357/pembunuhan-mXPV_large.jpg
DNA dan Sperma di Tubuh Gadis Penjual Gorengan Terbukti Milik Indra Dragon!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/337/3067110/indra_dragon_tersangka_kasus_pembunuhan_gadis_penjual_gorengan-pALM_large.jpg
Indra Dragon, Pembunuh Gadis Penjual Gorengan Terancam Hukuman Mati 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/337/3067097/tersangka_kasus_pembunuhan_gadis_penjual_gorengan-LMUV_large.jpg
Tersangka Kasus Gadis Penjual Gorengan Bakal Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement