Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Alasan Saka Tatal Berani Sumpah Pocong di Hadapan Ratusan Warga Cirebon

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 09 Agustus 2024 |15:13 WIB
Alasan Saka Tatal Berani Sumpah Pocong di Hadapan Ratusan Warga Cirebon
Saka Tatal jalani sumpah pocong (Foto: Tangkapan Layar iNews TV)
A
A
A

JAKARTA - Mantan terpidana kasus Vina Cirebon, Saka Tatal menjalin proses sumpah pocong di Padepokan Agung Amparan Jati, Desa Lurah, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Jumat (9/8/2024). Alasannya, dirinya ingin menunjukkan bahwa dia tidak bersalah dalam kasus Vina.

“Alhamdulillah lega, jadi dari dulu saka tuh kesel banyak orang menyudutkan bahwa Saka itu pelakunya,” kata Saka usai menjalani sumpah pocong, Jumat (9/8/2024).

Menurutnya, tidak ada cara lain untuk membuat publik percaya bahwa dirinya tidak bersalah selain dengan menjalani sumpah pocong. Karena itu, dia begitu yakin hari ini menjalani sumpah pocong agar dapat membuktikan kepada publik bahwa dirinya tidak bersalah.

“Saka harus ngomong kaya gimana si buat semua orang percaya bahwa Saka tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan tidak ada cara lain selain sumpah bohong,” ujarnya.

Berdasarkan tayang iNews TV, sebelum menjalani proses itu, Saka Tatal nampak lebih dulu dimandikan oleh pihak padepokan. Lalu setelah itu, ia berjalan ke kain kafan yang telah disediakan pihak padepokan.

Saka lantas tertidur di atas kain kafan yang telah di taburkan bunga tujuh rupa atau sesajen, lantas dia ikat layaknya mayit. 

"Yakin, Saka yakin," ujar saka.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/337/3175508//prabowo-taPN_large.jpg
Sosok Wamendagri Akhmad Wiyagus, Eks Kabaintelkam yang Pernah Disorot saat Kasus Vina Cirebon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/06/519/3136873//selebgram_isa_zega_angkat_alquran_tantang_disumpah_pocong_di_persidangan-WxEK_large.jpg
Selebgram Isa Zega Angkat Alquran, Tantang Disumpah Pocong di Persidangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/25/337/3098594//pembunuhan-NXFl_large.jpg
KALEIDOSKOP 2024: Tragedi Kematian Tragis Vina Cirebon Menyisakan Misteri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/16/337/3095980//ilustrasi-Ga1o_large.JPG
5 Fakta PK Terpidana Kasus Vina Cirebon Ditolak MA, Dianggap Tak Ada Bukti Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/16/337/3095973//saka_tatal-X1ga_large.JPG
PK Sakal Tatal Ditolak MA, Nama Baiknya Gagal Dipulihkan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/16/337/3095964//jubir_ma-7Ix0_large.JPG
PK Terpidana Kasus Vina Cirebon Saka Tatal Ditolak MA, Novum yang Diajukan Dianggap Bukan Bukti Baru
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement