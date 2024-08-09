Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Sumpah Pocong Saka Tatal : Saya dan 7 Terpidana Disiksa, Diberi Air Kencing, Direkayasa Kasusnya oleh Rudiana

Salman Mardira , Jurnalis-Jum'at, 09 Agustus 2024 |15:20 WIB
Sumpah Pocong Saka Tatal : Saya dan 7 Terpidana Disiksa, Diberi Air Kencing, Direkayasa Kasusnya oleh Rudiana
Saka Tatal sumpah pocong (iNewsTV)




JAKARTA – Saka Tatal bersumpah bahwa dirinya bersama tujuh terpidana kasus Vina Cirebon mengalami penyiksaan hingga diberi air kencing. Saka yang sudah bebas dari hukuman penjara menyatakan dalam sumpah pocongnya bahwa Iptu Rudiana merekayasa kasus pembunuhan Vina dan Eky.

Hal ini diucapkan Saka Tatal dalam sumpah pocong di Padepokan Agung Amparan Jati di Desa Lurah, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Jumat (9/8/2024) siang. Saka bersumpah pocong untuk menyatakan dirinya tak terlibat pembunuhan Vina dan Eky.

“Demi Allah saya bersumpah bahwa saya tidak melakukan pembunuhan atau pemerkosaan terhadap Eky dan Vina. Demi Allah bahwa saya dan ketujuh terpidana adalah salah tangkap dan telah disiksa, disetrum, diberi air kencing, dan direkayasa kasus ini oleh Iptu Rudiana,” kata Saka Tatal.

Dalam ikrar sumpah yang dipandu pimpinan padepokan, Saka Tatal menyatakan siap menerima azab dari Allah jika dirinya berdusta.

“Apabila saya berdusta dalam sumpah pocong ini, maka saya siap diazab oleh Allah dengan azab teramat pedih sesegera mungkin, baik di dunia maupun di akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar,” ucap Saka.

Sumpah pocong Saka Tatal disaksikan sejumlah warga yang memadati Padepokan Agung Amparan Jati. 

Sebelum disumpah, Saka Tatal mandi terlebih dahulu. Saka lalu berbaring di atas kain kafan dan tubuhnya dibalut kain putih mirip seperti jenazah atau pocong, tapi bagian wajahnya dibiarkan terbuka. 

 


