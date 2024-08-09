Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Sumpah Pocong Saka Tatal: Saya Telah Disiksa, Disetrum dan Diberi Air Kencing oleh Iptu Rudiana

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 09 Agustus 2024 |15:21 WIB
Sumpah Pocong Saka Tatal: Saya Telah Disiksa, Disetrum dan Diberi Air Kencing oleh Iptu Rudiana
Saka Tatal usai menjalani sumpah pocong. (Foto; iNews)
A
A
A

JAKARTA - Saka Tatal menjalani sumpah Pocong menegaskan dirinya bukan pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Vina dan Eky di Cirebon, Jumat (9/8/2024). Pembacaan sumpah Pocong itu dilakukan Saka Tatal dengan mengikuti arahan dari ustadz yang memimpinnya.

“Bismillahirrahmanirohim, demi Allah saya bersumpah, bahwa saya tidak melakukan pembunuhan atau pemerkosaan terhadap Eky dan Vina,” ucap Saka Tatal usai diarahkan oleh seorang ustadz, Jumat.

Saka Tatal juga bersumpah bahwa dirinya bersama ketujuh terpidana lainnya merupakan korban kasus rekayasa yang diduga dilakukan oleh Iptu Rudiana.

“Demi Allah, bahwa saya dan ketujuh terpidana adalah salah tangkap yang telah disksa, diestrum, diberi air kencing dan direkayasa kasus ini oleh Iptu Rudiana,” ujarnya.

Saka mengaku siap menerima azab dari Allah jika berbohong usai melakukan sumpah pocong tersebut. Ia siap menerima azab baik di dunia maupun di akhirat.

“Apabila saya berdusta dalam sumpah pocong ini, maka saya siap diazab oleh Allah dengan azab yang teramat pedih sesegera mungkin baik di dunia ataupun di akhirat,” tuturnya.

“Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar,” ucapnya.

(Qur'anul Hidayat)

      
