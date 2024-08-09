Pemimpin Daerah Awards 2024: Inspirasi Menuju Visi Indonesia Emas 2045

Hary Tanoesoedibjo memberikan sambutan di acara Pemimpin Daerah Awards. (Foto: iNews Media Group)

JAKARTA - Pemimpin Daerah Awards 2024 yang digelar pada 8 Agustus 2024 di Jakarta Concert Hall, iNews Tower Jakarta, menjadi momen penting menuju Indonesia Emas 2045. Acara ini merayakan kontribusi para pemimpin daerah dalam memajukan bangsa, disertai semangat kebanggaan dan inspirasi.

Acara ini dihadiri oleh tokoh-tokoh penting seperti Ketua MPR RI, Dr. H. Bambang Soesatyo, Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Herliani Tanoesoedibjo, serta Sekjen Kemendagri Komjen Pol. Drs. Tomsi Tohir, yang mewakili Menteri Dalam Negeri. Executive Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo, juga turut hadir dan membuka acara.

Dengan tema Unity in Diversity, Jakarta Concert Hall dihiasi nuansa kedaerahan yang menonjolkan semangat kolektivitas dan kebanggaan lokal. Visual yang menampilkan kekayaan budaya Indonesia memberikan kesan istimewa bagi para tokoh dan tamu undangan.

Dalam sambutannya, Hary Tanoesoedibjo selaku Executive Chairman MNC Group mengatakan, “Acara ini diselenggarakan oleh iNews Media Group, meliputi iNews TV serta 62 TV lokal di seluruh Indonesia, dan terdapat 4 portal berita yaitu iNews.id, Sindonews.com, Okezone.com dan IDX Channel dan juga 4 radio FM berikut 150 jaringannya di seluruh Indonesia. Di samping itu juga masih ada 2 TV yang bisa disaksikan di pay tv yakni Sindo TV dan Okezone TV,” ucapnya.

"Media sosial yang dimiliki oleh iNews Media Group, dengan traffic 300-400 juta views per bulan, dapat menjangkau seluruh daerah di Indonesia,” tambahnya yang juga menekankan bahwa kemajuan daerah adalah pondasi bagi kemajuan Indonesia.

Acara ini memberikan penghargaan dalam delapan kategori yang mencerminkan berbagai aspek kemajuan daerah, meliputi:

1. Peningkatan Ekonomi Daerah

- Kabupaten Majalengka

- Kota Bandar Lampung

- Kabupaten Bangka Selatan

2. Percepatan Pembangunan

- Provinsi Sumatera Selatan

- Provinsi Sumatera Barat

- Kabupaten Batang Hari

- Kabupaten Kendal

3. Pengembangan Pariwisata

- Provinsi Kalimantan Timur

- Kabupaten Banyuwangi

- Kabupaten Kotabaru

4. Kerjasama Strategis

- Kabupaten Bandung

- Kabupaten Kudus

5. Reformasi Birokrasi

- Diskominfo Provinsi Kalimantan Timur

- Bapenda Jawa Barat

- DPRD Kabupaten Kudus

6. Tokoh Daerah

- Irmawati Umar

- Sumiatun (Kabupaten Lombok Barat)

- Elly Engelbert Lasut (Kabupaten Talaud)

- Kamarudin Muten

- Rendi Solihin (Kabupaten Kutai Kartanegara)

7. Pelayanan Publik

- Kabupaten Simalungun

- Kabupaten Sidoarjo

- Polresta Sidoarjo

8. Inovasi Daerah

- Provinsi Sulawesi Barat

- Kota Makassar

- Kabupaten OKU Timur

- Kabupaten Kuningan

Pemimpin Daerah Awards 2024 bukan hanya merayakan prestasi, tetapi juga memperkuat rasa bangga dan semangat kebangsaan menjelang HUT ke-79 RI. Acara ini memberikan kesempatan bagi para peserta untuk merayakan kontribusi mereka dalam membangun Indonesia, disertai hiburan dan musik yang memukau.