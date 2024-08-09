Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Eavaluasi Gibran soal Uji Coba Makan Bergizi, dari Kemasan hingga Sumber Anggaran

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 09 Agustus 2024 |16:27 WIB
Eavaluasi Gibran soal Uji Coba Makan Bergizi, dari Kemasan hingga Sumber Anggaran
Gibran mengevaluasi uji coba makan gratis (Foto : Antara)
JAKARTA - Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka membeberkan sejumlah evaluasi atas penerapan uji coba makan bergizi gratis yang telah dilakukan di sejumlah wilayah. Beberapa yang dievaluasi adalah soal kemasan dan sumber anggaran.

Uji coba makan bergizi gratis, kata Gibran, telah mengikuti anjuran dari ahli gizi. Dia menuturkan ada masukan untuk menyesuaikan jadwal pemberian makan kepada anak-anak, juga penggunaan kemasan yang dapat dicuci.

“Yang terakhir di Tangerang saya rasa udah cukup baik ya mengikuti anjuran dari ahli gizi, misalnya kita memberi jeda dri pemberian susu dan makan siangnya. Jadi makan siangnya di istirahat kedua minum susunya di istirahat pertama,” kata Gibran di kawasan Tangerang Selatan, Jumat (9/8/2024).

Selain itu, Gibran berkata, untuk tempat makannya, nantinya kemasan makanan akan dikemas di sebuah tempat tanpa menggunakan plastik.

“Lalu packagingnya bisa dicuci, bawa sendok dari rumah. Jadi ngga ada plastik yang terbuang,” ujar dia.

Saat ditanya soal sumber anggaran makan gratis, Gibran mengatakan uji coba makan gratis memang ada yang di ambil dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan ada juga dana dari CSR.

"Ada yang pakai dana BOS, yang kemarin itukan inisiatif dari Pak PJ Wali Kota, ada juga yang menggunakan CSR,” ujarnya.

 

