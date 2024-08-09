Airlangga Ungkap Sosok Pendamping Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta: Inisialnya S

JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengungkapkan sosok bakal calon wakil gubernur pendamping Ridwan Kamil untuk Pilkada Jakarta 2024. Dirinya memberi kisi-kisi bahwa sosok tersebut berinisial S.

"Sudah ada. Sementara inisialnya S," kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (9/8/2024).

Saat dikonfirmasi mengenai sosok S tersebut apakah Presiden PKS Ahmad Syaikhu atau Wakil Ketua majelis Syuro PKS, Sohibul Iman, Airlangga menyebut bukan keduanya.

"None of the above," kata Airlangga.

Airlangga juga menegaskan bahwa pihaknya tidak memiliki upaya untuk menjegal Anies Baswedan untuk maju Pilkada Jakarta 2024.

"Enggak ada," kata Airlangga.

Diberitakan sebelumnya, Mantan Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ridwan Kamil akhirnya mendapat kepastian soal nasibnya pada kontestasi Pilkada Serentak 2024.

Hasilnya, pria yang akrab disapa Kang Emil ini akan tampil di Pilkada Jakarta. Hal itu disampaikan Kang Emil usai melakukan pertemuan tertutup di kediaman Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto di Kompleks Widya Chandra III, Jakarta Selatan, Kamis (8/8/2024).