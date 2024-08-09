Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Disebut Bahas Jatah Kursi Kabinet saat Cak Imin Bertemu Prabowo, Ini Penjelasan PKB

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 09 Agustus 2024 |18:38 WIB
Disebut Bahas Jatah Kursi Kabinet saat Cak Imin Bertemu Prabowo, Ini Penjelasan PKB
Cak Imin Bertemu Prabowo/ist
A
A
A

JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid membantah bahwa pimpinan partainya, Muhaimin Iskandar turut membahas jatah kursi kabinet saat bertemu dengan presiden teepilih 2024-2029 Prabowo Subianto pada Kamis (8/8) malam.

Pria yang akrab disapa Gus Jazil ini menegaskan, pertemuan antara Muhaimin dan Prabowo tak menbahas transaksi kursi kabinet. Dalam pertemuan itu, kata Gus Jazil, PKB hanya menyampaikan kesepakatan bakal dukung pemerintahan Prabowo.

"Enggak, enggak (bahas kursi kabinet). Gini, pertemuan bukan transaksi kursi, pertemuan yang menyepakati terkait PKB punya kewajiban dan komitmen untuk mensukseskan Pak Prabowo," ujar Gus Jazil saat ditemui di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Jumat (9/8/2024).

Saat disinggung terkait kans PKB akan bantu pemerintahan Prabowo di dalam kabinet, dia menegaskan, kewenangan pembentukan menteri merupakan hak prerogatif presiden. "Soal jatah kabinet, itu hak prerogatif presiden," terang Gus Jazil.

Masih kata Gus Jazil, dalam pertemuan itu tak ada pembahasan khusus soal menteri saat pertemuan Muhaimin dengan Prabowo di rumah dinas Menteri Pertahanan (Menhan) kemarin.

"Enggak, enggak. Enggak ada bahas-bahas. Itu haknya presiden apa yang mau dibahas," tandasnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/337/3067419/pkb-k4EA_large.jpg
Cak Imin soal Muktamar Tandingan PKB: Untuk Apa? Wong Sudah Beres
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/20/337/3065698/pkb-IraD_large.jpg
Cak Imin ke Peserta Sespim: Tunjukkan Kita Bisa Jadi Solusi Bangsa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/18/337/3064647/pkb-mNyT_large.jpg
Cak Imin dan Gita Wirjawan Beri Pembekalan ke Anggota Fraksi PKB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/25/337/3054085/ketum_pkb_cak_imin-c7h1_large.jpg
Cak Imin: Meskipun Digembosi Teman Sendiri, PKB Semakin Kuat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/25/337/3054054/cak_imin-jKwr_large.jpg
Prabowo Tak Hadiri Muktamar PKB, Cak Imin: Beliau Masuk Angin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/25/337/3053984/pkb-Uxnf_large.jpg
Duh! Cak Imin Digugat Belum Sehari Jabat Ketum PKB, Mukmatar Bali Tidak Sah dan Cacat Organisasi!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement