Disebut Bahas Jatah Kursi Kabinet saat Cak Imin Bertemu Prabowo, Ini Penjelasan PKB

JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid membantah bahwa pimpinan partainya, Muhaimin Iskandar turut membahas jatah kursi kabinet saat bertemu dengan presiden teepilih 2024-2029 Prabowo Subianto pada Kamis (8/8) malam.

Pria yang akrab disapa Gus Jazil ini menegaskan, pertemuan antara Muhaimin dan Prabowo tak menbahas transaksi kursi kabinet. Dalam pertemuan itu, kata Gus Jazil, PKB hanya menyampaikan kesepakatan bakal dukung pemerintahan Prabowo.

"Enggak, enggak (bahas kursi kabinet). Gini, pertemuan bukan transaksi kursi, pertemuan yang menyepakati terkait PKB punya kewajiban dan komitmen untuk mensukseskan Pak Prabowo," ujar Gus Jazil saat ditemui di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Jumat (9/8/2024).

Saat disinggung terkait kans PKB akan bantu pemerintahan Prabowo di dalam kabinet, dia menegaskan, kewenangan pembentukan menteri merupakan hak prerogatif presiden. "Soal jatah kabinet, itu hak prerogatif presiden," terang Gus Jazil.

Masih kata Gus Jazil, dalam pertemuan itu tak ada pembahasan khusus soal menteri saat pertemuan Muhaimin dengan Prabowo di rumah dinas Menteri Pertahanan (Menhan) kemarin.

"Enggak, enggak. Enggak ada bahas-bahas. Itu haknya presiden apa yang mau dibahas," tandasnya.