ICW Soroti Nurul Ghufron dan Tanak Lolos Tes Capim KPK, Pansel Didesak Lihat Rekam Jejaknya

JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) menyorot lulusnya Nurul Ghufron dan Johanis Tanak dalam ujian tertulis calon pimpinan (capim) KPK 2024-2029. Pasalnya kedua pimpinan KPK itu bermasalah dengan etik. Panitia seleksi didesak melihat rekam jejak kedua petahana di Dewan Pengawas KPK.

Peneliti Indonesia Corruption Watch, Diky Anandya meminta agar Pansel Capim KPK mempertimbangkan kinerja Nurul Ghufron dan Johanis Tanak selama memimpin KPK dalam lima tahun terakhir.

"Kenapa kami kemudian menyoroti dua nama ini, karena Pansel seharusnya bisa melihat berdasarkan evaluasi kerja pimpinan KPK periode 2019-2024, seharusnya bisa menjadi dasar untuk menilai apakah Johanis Tanak dan Nurul Ghufron pantas untuk menduduki sebagai pimpinan KPK," kata Diky dalam diskusi bertajuk 'Menakar Kerja Pansel KPK 2024: Menguatkan atau Memperlemah Pemberantasan Korupsi' di Jakarta, Jumat (9/8/2024).

Diky menjelaskan, selama lima tahun terakhir pimpinan KPK lebih banyak kontroversi ketimbang prestasi. Menurutnya, hal itu mengganggu upaya pemberantasan korupsi.

"Beberapa waktu terakhir lebih banyak berkutat pada pelanggaran etik di lingkungan mereka sehingga kerja-kerja utamanya seperti penindakan, pencegahan, dan pendidikan menjadi tidak maksimal," ujarnya.



"Ini yang kemudian penting untuk diawasi atau dilihat lebih lanjut oleh panitia seleksi karena di tahapan selanjutnya kan cukup krusial juga, profile assesment," sambungnya.