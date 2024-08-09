Viral Netizen Sindir Istana Garuda IKN Mirip Kelelawar, Begini Reaksi Menteri Budi

JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menyebut gedung Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara (IKN) merupakan kebanggaan bangsa Indonesia. Hal itu ia katakan menanggapi kritik dari netizen, yang menyebut sayap Istana Garuda berwarna coklat gelap kehitaman menyerupai kelelawar dibanding Burung Garuda.

Sekadar diketahui, bentuk desain burung garuda yang mengepakkan sayap karya merupakan satu dari bagian Istana Kepresidenan Nusantara yang dibangun di lahan seluas 55,7 Ha dengan luas tapak 334.200 meter persegi. Burung Garuda menjadi desain karena kaitannya yang sangat erat dengan Kebhinekaan di Indonesia.

“Desain dan karya arsitektur Istana Garuda di IKN tentu menjadi salah satu kebanggaan nasional,” ujar Budi Arie di kantor Kementerian Kominfo, Jumat, (9/8/2024)

Menurutnya, tanah air kita sangat beragam dengan berbagai perbedaan, segala silang pandang, keragaman adat istiadat, perilaku, dan perbedaan kepercayaan agama. Garuda merupakan simbol persatuan juga menjadi bagian dari lambang negara, Bhineka Tunggal Ika.

Menkominfo menjelaskan Istana Garuda dirancang sebagai rumah yang berasosiasi pada burung Garuda. Istana Garuda bukan hanya menjadi landmark sebuah kawasan, melainkan juga perpaduan yang selaras antara seni, sains, dan teknologi karya anak bangsa.

“Pada bangunan-bangunan ikonik di berbagai negara juga memiliki perpaduan ketiga unsur tersebut,” katanya.