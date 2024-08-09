Istana Garuda IKN Dicibir Mirip Kelelawar, Menkominfo : Kebanggaan Nasional

JAKARTA - Netizen Indonesia menyorot bangunan Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Desainnya memang dibangun serupa burung garuda, tapi hasilnya dinilai mirip kelelawar dan rada menyeramkan. Namun, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan bahwa Istana Garuda kebanggaan bangsa.

“Desain dan karya arsitektur Istana Garuda di IKN tentu menjadi salah satu kebanggaan nasional,” ujar Budi Arie di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Jumat, (9/8/2024)

Sebagai informasi, bentuk desain burung garuda yang mengepakkan sayap merupakan satu dari bagian Istana Kepresidenan Nusantara yang dibangun di lahan seluas 55,7 Ha dengan luas tapak 334.200 meter persegi. Burung garuda menjadi desain karena kaitannya yang sangat erat dengan Kebhinekaan di Indonesia.

Apalagi Tanah Air sangat beragam dengan berbagai perbedaan, segala silang pandang, keragaman adat istiadat, perilaku, dan perbedaan kepercayaan agama. Garuda merupakan simbol persatuan juga menjadi bagian dari lambang negara, Bhineka Tunggal Ika.

Menkominfo menjelaskan bahwa Istana Garuda dirancang sebagai rumah yang berasosiasi pada burung Garuda. Istana Garuda bukan hanya menjadi landmark sebuah kawasan, melainkan juga perpaduan yang selaras antara seni, sains, dan teknologi karya anak bangsa.

“Pada bangunan-bangunan ikonik di berbagai negara juga memiliki perpaduan ketiga unsur tersebut,” katanya.