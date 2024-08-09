Atlet RI Raih 2 Emas, DPR Harap Bisa Mengukir Sejarah Baru di Olimpiade Paris

JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani mengapresiasi atlet Indonesia kembali menyabet medali emas di Olimpiade Paris 2024. Ia bangga karena Rizki Juniansyah menambah perolehan emas dengan menjadi juara di cabang olahraga (cabor) angkat besi kelas 73 kg.

Emas pertama di Olimpiade Paris sebelumnya diraih Veddriq Leonardo yang menang di cabor panjat tebing. Veddriq berhasil menang dengan catatan waktu 4,75 detik.

Ia mengalahkan atlet China, Wu Peng dengan hanya selisih waktu 0,02 detik pada Kamis 8 Agustus 2024. Sedangka Rizki Juniansyah mencatat total angkatan 354 kg dengan rincian 155 kg angkatan snatch dan 199 kg angkatan clean and jerk pada Jumat dini hari waktu Indonesia.

“Dua kali Indonesia Raya berkumandang di hari yang sama! Siapa kitaaa? Indonesia!" kata Puan dalam keterangannya dikutip, Jumat (9/8/2024).

Kebanggaan Puan memuncak karena angkatan clean and jerk 199 kg milik Rizki menjadi rekor baru di Olimpiade. “Medali emas persembahan dari Rizki Juniansyah berbonus rekor Olimpiade cabor angkat besi kelas 73 kg. Terima kasih Rizki!” ujarnya.

Rizki mengalahkan rekor angkatan clean and jerk yang dipegang lifter China Shi Zhiyong 198 kg di Olimpiade Tokyo 2020 lalu. Selain itu, Veddriq juga menciptakan rekor baru saat menyingkirkan Bassa Mawem asal Prancis, pemilik rekor terdahulu di Olimpiade Tokyo dengan 5,45 detik. Di mana, Veddriq mampu mengalahkan Mawem dengan catatan waktu 4,88 detik.

“Perolehan rekor Veddriq Leonardo dan Rizki Juniansyah membuktikan bahwa Indonesia punya banyak atlet berkualitas,” ujarnya.