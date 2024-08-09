Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Perang Saudara di Sudan, 926 WNI Dievakuasi dan 40 Orang Masih Tinggal

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 09 Agustus 2024 |19:37 WIB
Perang Saudara di Sudan, 926 WNI Dievakuasi dan 40 Orang Masih Tinggal
Konflik di Sudan/AFP
A
A
A

JAKARTA - Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Retno Marsudi menyebut, sebanyak 926 warga negara Indonesia (WNI) telah dievakuasi dari Sudan. Namun, 40 WNI lainnya memilih untuk tetap tinggal dengan alasan keluarga dan pekerjaan.

Retno menuturkan, Presiden Joko Widodo telah menyampaikan terima kasih kepada otoritas Sudah yang membantu proses evakuasi.

“Sudah 926 WNI dievakuasi, ada sekitar 40 WNI tetap tinggal di Sudan karena beliau memilih tinggal di Sudan karena alasan pekerjaan atau alasan keluarga,” kata Retno Marsudi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (9/8/2024).

“Karena evaluasi kemarin di Sudan bukan evakuasi yang mudah karena menyangkut jumlah yang banyak dan juga situasinya sangat tidak kondusif,”sambung Retno.

Retno menambahkan, saat ini KBRI Indonesia masih berada di Khartoum. Akan tetapi, dengan alasan keamanan, pindah sementara di Port Sudan.

"Salah satu yang diapresiasi juga sampai saat ini dari pihak Sudan mengatakan bahwa KBRI Indonesia masih ada di Khartoum. Tetapi, karena alasan keamanan, saat ini KBRI beroperasi dari Port Sudan," pungkasnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/18/3182314//citra_satelit-ZMf1_large.jpg
Saksi Ungkap Pembantaian Massal di Sudan, Mayat Bergelimpangan di Jalan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/337/3182160//wakil_ketua_komisi_i_dpr_ri_sukamta-rNio_large.jpg
Komisi I DPR Minta Pemerintah Turut Dorong Perdamaian di Sudan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/18/3182060//paramiliter_rsf_merebut_markas_tentara_sudan_di_al_fashir-I0C2_large.jpg
Paramiliter RSF Sudan Setujui Usulan Gencatan Senjata dari AS dan Negara Arab
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/18/3181610//citra_satelit_dari_al_fashir_darfur_sudan-wmHM_large.jpg
Pembantaian Massal di Darfur, Darah dan Tumpukan Mayat Terlihat dari Luar Angkasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181405//wakil_ketua_komisi_i_dpr_ri_sukamta-k8gO_large.jpg
DPR Minta Pemerintah Dorong Negara OKI Hentikan Perang Saudara di Sudan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/18/3180653//warga_sipil_mengungsi_dari_al_fashir-wYty_large.jpg
Saksi Mata Ungkap Kebrutalan RSF di Al-Fashir, Sudan: Ratusan Pria Dikumpulkan dan Dieksekusi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement