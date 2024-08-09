Heboh! Peramal India Prediksi Kiamat Terjadi Besok 10 Agustus

JAKARTA - Peramal asal India, Kushal Kumar memprediksi kiamat akan terjadi pada 10 Agustus 2024, setelah sebelumnya ia tak bisa membuktikan ramalannya bahwa bumi bakal lenyap pada 29 Juni lalu. Peramal dijuluki sebagai New Nostradamus menyebut alasan kiamat terjadi karena banyaknya negara sudah merencanakan perang besar yang bisa menghancurkan bumi.



Kushal Kumar menyatakan bahwa 2024 sebagai tahun yang mengkhawatirkan karena konflik global, khususnya pada 8 Mei. Kushal Kumar mengatakan ketegangan akan makin meningkat antara Korea Utara dan Korea Selatan, China dengan Taiwan, Timur Tengah, hingga Ukraina versus Rusia.

Apalagi, dia memandang bagan astrologi Veda sebagai "peta karma kita", yang menggunakan kesejajaran planet untuk menunjukkan dengan tepat peristiwa-peristiwa penting. Kumar menekankan perlunya penafsiran yang cermat terhadap dampak planet ini, dan mengakui potensi kesalahan manusia dalam prediksi tersebut.

Ramalan Kumar mendapat kepercayaan dari peristiwa global baru-baru ini. Dia menyoroti meningkatnya ketegangan antara Israel dan Lebanon, tindakan provokatif Korea Utara di perbatasan Korea Selatan, dan pengerahan kapal perang Rusia, termasuk kapal selam nuklir, ke Havana.