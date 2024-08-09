Jokowi Video Call Veddriq Leonardo dan Rizki Junianto Usai Raih Emas Olimpiade Paris 2024

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan panggilan video atau video call bersama dua atlet Indonesia peraih medali emas di Olimpiade Paris 2024, Veddriq Leonardo dan Rizki Junianto. Jokowi berterima kasih kepada keduanya yang sudah mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional.

Awalnya Jokowi menanyakan kondisi Veddriq yang merupakan atlet panjat dan Rizki Junianto sang lifter atau atlet angkat besi. Keduanya menjawab dalam kondisi baik. Jokowi pun menyampaikan selamat dan terimakasih kepada keduanya karena berhasil meraih medali emas.

"Veddriq dan Rizki selamat atas raihan emas untuk cabang panjang tebing dan juga angkat besi ya. Saya bangga, saya senang, seluruh rakyat juga bangga dan mengapresiasi capaian raihan emas veddriq dan Rizki. Dan ini menjadi kado istimewa bagi perayaan kemerdekaan Indonesia yang ke-79. Dan sekali lagi terima kasih," kata Jokowi dalam unggahannya di Instagram pribadinya, Jumat (9/8/2024).

"Iya pak terima kasih banyak ya Pak," jawab Veddriq dan Rizki.

Jokowi juga menitipkan salam kepada para pelatih dan ofisial kedua atlet tersebut yang selalu mendampingi hingga mendapatkan medali emas.

Jokowi pun menanyakan kapan kedua atlet tersebut kembali ke Tanah Air. Keduanya menjawab akan kembali ke Indonesia pada 12 Agustus dan tiba di Jakarta pada 13 Agustus.

"Kapan pulang?" tanya Jokowi.

"Yaudah saya tunggu kepulangannya, di Tanah Air. Nanti sampai ketemu. Ya sampai ketemu di Istana. Terima kasih terima kasih sehat-sehat semuanya," lanjutnya.

"Terima kasih Pak," kata Veddriq dan Rizki berbarengan.