BMKG: Gempa M4,0 di Kuta Selatan Bali Akibat Aktivitas Sesar Aktif

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa dengan kekuatan M4,0 mengguncang wilayah Kuta Selatan Bali, Jumat, 09 Agustus 2024 pukul 18.42.30 WITA.

Hasil analisa BMKG menunjukkan bahwa gempabumi ini berkekuatan M4,0. Episenter terletak pada koordinat 9,37° LS; 114,82° BT, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 78 km barat Kuta Selatan, Bali pada kedalaman 37 km.

"Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempabumi yang terjadi merupakan jenis gempabumi dangkal akibat aktivitas sesar aktif," ujar Kepala Balai Besar MKG Wilayah III Denpasar Cahyo Nugroho dalam keterangan resminya.

Dampak gempabumi berdasarkan laporan masyarakat berupa guncangan dirasakan di wilayah Kuta Selatan II-III MMI (Getaran dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung bergoyang - Getaran dirasakan nyata dalam rumah. Terasa getaran seakan-akan ada truk berlalu).

"Hingga saat ini belum ada laporan dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat gempabumi tersebut. Hasil pemodelan tsunami dengan sumber gempabumi tektonik menunjukkan bahwa gempabumi ini tidak berpotensi tsunami," tegas Cahyo.