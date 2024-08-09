Kemlu: Masih Ada 5 WNI di Gaza, Seluruhnya Relawan Mer-C

JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) melaporkan saat ini masih ada 5 Warga Negara Indonesia (WNI) di Gaza, Palestina. Semuanya merupakan relawan dari Medical Emergency Rescue Committee (MER-C).

"Terkait WN di Gaza saat ini ada 5 orang aeluruhnya merupakan relawan MER-C," ujar Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Judha Nugraha di Kantor Kemlu, Jakarta Pusat, Jumat (9/8/2024).

Judha pun memastikan, saat ini pihaknya terus berkoordinasi dengan MER-C pusat di Jakarta terkait keberadaan 5 relawan tersebut. Dia memastikan, 5 WNI tersebut berada di Gaza atas kemauan sendiri untuk tugas kemanusiaan.

"Kami terus berkoordinasi dengan MER-C pusat di Jakarta terkait keberadaan mereka dan monitor situasi yang mereka hadapi di Gaza jadi mereka atas kemauannya sendiri di Gaza untuk tugas kemanusiaan," tegasnya.