Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kemlu: Masih Ada 5 WNI di Gaza, Seluruhnya Relawan Mer-C 

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 09 Agustus 2024 |21:46 WIB
Kemlu: Masih Ada 5 WNI di Gaza, Seluruhnya Relawan Mer-C 
Direktur Pelindungan WNI Kemlu Judha Nugraha (foto: dok okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) melaporkan saat ini masih ada 5 Warga Negara Indonesia (WNI) di Gaza, Palestina. Semuanya merupakan relawan dari Medical Emergency Rescue Committee (MER-C).

"Terkait WN di Gaza saat ini ada 5 orang aeluruhnya merupakan relawan MER-C," ujar Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Judha Nugraha di Kantor Kemlu, Jakarta Pusat, Jumat (9/8/2024).

Judha pun memastikan, saat ini pihaknya terus berkoordinasi dengan MER-C pusat di Jakarta terkait keberadaan 5 relawan tersebut. Dia memastikan, 5 WNI tersebut berada di Gaza atas kemauan sendiri untuk tugas kemanusiaan.

"Kami terus berkoordinasi dengan MER-C pusat di Jakarta terkait keberadaan mereka dan monitor situasi yang mereka hadapi di Gaza jadi mereka atas kemauannya sendiri di Gaza untuk tugas kemanusiaan," tegasnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
WNI Kemenlu WNI di Gaza Gaza
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/18/3184059//ilustrasi-nmY4_large.jpg
DK PBB Bersiap Voting Pasukan Internasional di Gaza, Perkuat Agenda Perdamaian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/337/3184006//pasukan_brimob-IEjh_large.jpg
Polri Siapkan 350 Personel Brimob untuk Misi Penjaga Perdamaian PBB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/18/3183892//kondisi_pengungsi_gaza-TWnG_large.jpg
Musim Dingin di Gaza, Tenda Pengungsi Ambruk dan Kondisi Kemanusiaan Memburuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/337/3183865//prajurit_tni-BafJ_large.jpg
TNI Siapkan 20.000 Prajurit untuk Misi Perdamaian di Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/18/3183800//rapat-4iZz_large.jpg
Rusia Tolak Otoritas Trump di Gaza, Sodorkan Resolusi Tandingan di PBB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/337/3183601//prabowo-IXZW_large.jpg
Prabowo Siapkan 20.000 Pasukan Perdamaian ke Gaza
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement