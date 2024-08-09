Ganjar Dukung Ahok Maju di Pilgub Jakarta 2024

BOGOR - Ketua DPP PDI Perjuangan Ganjar Pranowo menyatakan mendukung Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok maju kembali di Pilgub Jakarta 2024. Menurutnya mantan gubernur DKI itu layak diberi kesempatan lagi memimpin Jakarta.



Sebagai orang PDIP, Ganjar berharap ada kader sendiri yang bisa diusung dalam Pilkada Jakarta pada November nanti. Dengan mengusung kader sendiri, fungsi partai salah satunya rekrutmen kader bisa berjalan dengan baik.



"Ketika kita gagal mengusung kader sendiri, maka pada saat itu tentu kaderisasi kita gagal. Meskipun kita sadar betul khusus untuk Jakarta posisi kita kan kurang suaranya, maka kita harus mencari kawan lain untuk bisa diajak bergabung sampai nanti waktu pendaftaran dibuka," kata Ganjar ditemui di acara pembukaan pelatihan tim kampanye Pilkada PDIP, di Hotel Seruni, Puncak, Jawa Barat, Jumat (9/8/2024).



Dalam kesempatan ini lah, Ganjar menyebut Basuki Tjahaja Purnama sebagai kader PDIP yang didukung dan diharapkan bisa maju di Pilkada Jakarta.



"Kalau hari ini saya disuruh mendukung ya Ahok lah," ujar mantan gubernur Jawa Tengah ini.



Menurut dia, Ahok masih memiliki peluang untuk bisa memenangkan pertarungan apabila benar-benar diusung dalam pencalonan nanti. Oleh karenanya, PDIP saat ini juga masih melakukan menimbang nama Ahok menjadi salah satu yang ditawarkan untuk bisa tampil di Pilkada nanti.



"Berpeluang, makanya sekarang asesmennya sedang didorong. Kalau anda tanya pada saya ya Ahok," pungkasnya.

(Salman Mardira)