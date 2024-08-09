Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

PKB Resmi Dukung Pasangan Toha-Rohman di Pilkada Musi Banyuasin

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Jum'at, 09 Agustus 2024 |22:17 WIB
JAKARTA - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) resmi memberikan rekomendasi ke pasangan HM Toha Tohet- KH Rohman dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) Musi Banyuasin (Muba) 2024. Surat rekomendasi diberikan oleh Ketua DPP PKB, Ahmad Iman Sukri di Jakarta.

Sekretaris DPC PKB Musi Banyuasin, Rusdi Hasir mengatakan, pihaknya bersyukur atas keputusan DPP PKB yang mengusung pasangan Toha - Rohman.

"Kami Bersyukur atas keputusan DPP karena hal tersebut sesuai dengan harapan pemilih PKB di akara rumput yang cenderung memilih HM Toha Tohet sebagai calon bupati," ujarnya, Jumat (9/8/2024).

Selanjutnya DPC PKB Musi Banyuasin akan segera melakukan melakukan konsolidasi ke seluruh PAC dan anak ranting se Kabupaten Musi Banyuasin dalam rangka mensosialisasikan paket Toha - Rohman.

“Seluruh pengurus dan kader PKB solid memenangkan Toha - Rohman dalam Pilkada Muba 2024,” tandasnya.

Sekadar diketahui, PKB memiliki 6 kursi dari total 45 kursi di DPRD Musi Banyuasin. Setiap pasangan wajib mengumpulkan 20 persen dari total kursi DPRD atau setara dengan 9 kursi. Modal 6 kursi dari PKB menandakan pasangan H.M. Toha Tohet - KH.

 

Halaman:
1 2
      
