HOME NEWS NASIONAL

PDIP Bakal Umumkan Cakada yang Diusung di Pilkada 2024 Dalam Waktu Dekat

Felldy Utama , Jurnalis-Jum'at, 09 Agustus 2024 |23:22 WIB
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (foto: dok MPI)
BOGOR - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menyampaikan bahwa dalam waktu dekat, partainya akan segera mengumumkan gelombang pertama daftar calon kepala daerah (Cakada) yang akan diusung pada Pilkada serentak 2024.

Kendati demikian, Hasto belum bisa mengungkap kapan waktu pelaksanaan pengumuman gelombang pertama itu akan dilaksanakan. Menurutnya, acara ini akan disesuaikan dengan kesediaan waktu dari Ketua Umumnya, Megawati Soekarnoputri.

"Direncanakan PDI Perjuangan akan segera mengumumkan tahap pertama, waktunya akan menyesuaikan dengan jadwal dari Ibu Megawati Soekarnoputri, Mas Prananda dan Mbak Puan Maharani. Sehingga gelombang pertama pengumuman calon kepala daerah ini akan segera dilakukan," kata Hasto usai hadiri acara pembukaan pelatihan tim kampanye Pilkada PDIP, di Hotel Seruni, Puncak, Jawa Barat, Jumat (9/8/2024).

Hasto tak bisa mengungkap wilayah mana saja yang akan diumumkan. Namun, kata dia, sudah ada sekitar 70% surat rekomendasi yang telah ditandatangani Megawati.

Pengumuman Cakada pada Pilkada 2024 ini rencananya akan digelar dalam tiga gelombang hingga tanggal 26 Agustus mendatang.

 

Halaman:
1 2
      
