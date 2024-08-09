Penjelasan KPK soal Gazalba Saleh Bisa Chat hingga VC dengan Temannya saat di Penjara

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) buka suara perihal Hakim Agung nonaktif, Gazalba Saleh yang bisa berkomunikasi dengan perempuan teman deketnya, Fifiy Mulyani meski berada di dalam tahanan.

Adapun chat dan video call (vc) antara Gazalba dan Fify terungkap saat perempuan yang juga Wakil Direktur RSUD Pasar Minggu itu saksi dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh pada Kamis (8/8/2024).

Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto menjelaskan, peristiwa tersebut terjadi ketika petugas rutan yang saat ini menjadi Terdakwa kasus pungli masih aktif menjaga.

"Infonya hal tersebut terjadi di saat masa periode petugas Rutan yang saat ini sudah dikenakan sanksi pidana," kata Tessa kepada wartawan, Jumat (9/8/2024).