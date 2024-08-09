Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kasum TNI Pimpin Sertijab Kapuspen hingga Kapus RB di Cilangkap

Awaludin , Jurnalis-Jum'at, 09 Agustus 2024 |23:40 WIB
Kasum TNI Pimpin Sertijab Kapuspen hingga Kapus RB di Cilangkap
Kepala Staf Umum TNI Letjen Bambang Ismawan pimpin Sertijab Kapuspen (foto: dok TNI)
A
A
A

JAKARTA - Kepala Staf Umum TNI, Letjen Bambang Ismawan mewakili Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto memimpin acara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Kapuspen TNI dari Mayjen Nugraha Gumilar, kepada Brigjen Hariyanto.

Lalu Kapusjarah TNI dari Brigjen Rusmili, kepada Brigjen M. Syech Ismed; Kapusinfolahta TNI dari Brigjen Iwan Sumantri kepada Brigjen Wawan Pujiatmoko; dan Kapus RB TNI dari Marsma Marsudiranto Widhyatmaka, kepada Marsma Agus Setiawan, di Aula Gatot Subroto Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (9/8/2024).

Panglima TNI dalam sambutannya yang dibacakan oleh Kasum TNI mengingatkan, bahwa dalam serah terima jabatan memiliki dua tujuan yakni dari sisi dinamika dan sisi pembinaan. 

"Serah terima jabatan merupakan kebutuhan dan keharusan guna memelihara momentum performa dan tingkat kesegaran organisasi dalam mengemban tugas pokok, sedangkan dari sisi pembinaan, serah terima jabatan pada organisasi TNI merupakan bagian dari pembinaan personel dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kualitas kinerja sesuai dengan peran, tugas pokok dan fungsi organisasi," ungkapnya.

 

Halaman:
1 2
      
