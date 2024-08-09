Korsleting Listrik, Warteg di Penjaringan Alami Kebakaran

JAKARTA - Kebakaran melanda Warung Tegal (Warteg) di Jalan Jembatan III, Kelurahan Penjagalan, Penjaringan, Jakarta Utara, Kamis (8/8/2024) malam. Sebanyak 15 unit mobil Damkar diterjunkan ke lokasi.

Video kebakaran tersebut viral usai diunggah akun Instagram @humasjakfire. Terlihat kobaran api melahap warteg tersebut dan meluluh-lantahkan bangunan warteg.

Kepala BPBD DKI Jakarta, Isnawa Adji mengatakan bahwa kebakaran terjadi sekitar pukul 20.53 WIB. Dugaan sementara penyebab kebakaran tersebut ialah korsleting listrik.

“Kronologinya warga melihat api di tiang listrik tiba-tiba membesar lalu melapor ke Pos Damkar. Sementara penyebab utama diduga korsleting listrik,” kata Isnawa Adji, Kamis (8/8/2024).

Isnawa Adji mengatakan bahwa ada sekitar 10 Unit Damkar Jakarta Utara dan 5 Unit Damkar Barat yang diterjunkan ke lokasi. Menurut informasi yang didapat, pihak Damkar masih dalam proses pemadaman api.