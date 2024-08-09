Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Korsleting Listrik, Warteg di Penjaringan Alami Kebakaran

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 09 Agustus 2024 |00:13 WIB
Korsleting Listrik, Warteg di Penjaringan Alami Kebakaran
Kebakaran warteg di Penjaringan, Jakut (Foto: Damkar)
A
A
A

JAKARTA - Kebakaran melanda Warung Tegal (Warteg) di Jalan Jembatan III, Kelurahan Penjagalan, Penjaringan, Jakarta Utara, Kamis (8/8/2024) malam. Sebanyak 15 unit mobil Damkar diterjunkan ke lokasi.

Video kebakaran tersebut viral usai diunggah akun Instagram @humasjakfire. Terlihat kobaran api melahap warteg tersebut dan meluluh-lantahkan bangunan warteg.

Kepala BPBD DKI Jakarta, Isnawa Adji mengatakan bahwa kebakaran terjadi sekitar pukul 20.53 WIB. Dugaan sementara penyebab kebakaran tersebut ialah korsleting listrik.

“Kronologinya warga melihat api di tiang listrik tiba-tiba membesar lalu melapor ke Pos Damkar. Sementara penyebab utama diduga korsleting listrik,” kata Isnawa Adji, Kamis (8/8/2024).

Isnawa Adji mengatakan bahwa ada sekitar 10 Unit Damkar Jakarta Utara dan 5 Unit Damkar Barat yang diterjunkan ke lokasi. Menurut informasi yang didapat, pihak Damkar masih dalam proses pemadaman api.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/338/3067947/kebakaran-V1su_large.jpg
Kebakaran Landa Tambora, 1 Orang Meninggal dan 2 Kritis Luka Bakar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/338/3067737/kebakaran-pl5z_large.jpg
Rumah di Duren Sawit Jaktim Terbakar, 12 Unit Damkar Dikerahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/338/3067560/kebakaran-ZnLj_large.jpg
Breaking News! Gudang Oli di Tangerang Terbakar Hebat, Terdengar Suara Ledakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/338/3067522/kebakaran-oxeS_large.jpg
Pabrik Lilin di Bekasi Kebakaran, Asap Hitam Pekat Membubung Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/338/3067404/kapal_terbakar_di_jakut-kWN5_large.png
Kapal Terbakar di Muara Baru Jakarta Utara, Asap Tebal Membumbung Tinggi 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/338/3065900/kebakaran-2kze_large.jpg
Kesaksian Keluarga: Kematian Tragis 3 Balita Terkunci di Rumah saat Kebakaran Pulogadung
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement