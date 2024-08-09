Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pria Paruh Baya Ditemukan Tak Bernyawa di Pasar Tebet

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Jum'at, 09 Agustus 2024 |01:30 WIB
Pria Paruh Baya Ditemukan Tak Bernyawa di Pasar Tebet
Ilustrasi (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Seorang pria paruh baya, TB ditemukan dalam kondisi sudah tak bernyawa di kawasan Pasar PSPT, Tebet Timur, Tebet, Jakarta Selatan pada Kamis (8/8/2024) sore tadi. Warga di pasar tersebut pun sampai heboh.

"Iya benar telah ditemukan seorang (pria paruh baya) meninggal dunia. Awal kejadian sekira pukul 16.00 WIB, warga melihat korban tersungkur ketika duduk," ujar Kapolsek Tebet Kompol Murodih saat dikonfirmasi, Kamis (8/8/2024).

Menurutnya, jenazah korban pertama kali ditemukan pada Kamis (8/8/2024) sore sekira pukul 16.00 WIB di belakang Pasar PSPT. Korban awalnya duduk tengah duduk di sekitar pasar, mendadak tersungkur hingga akhirnya ditolong oleh warga.

"Tidak lama korban meninggal dunia. Menurut keterangan saksi sebelum korban meninggal dunia korban sempat ke puskesmas untuk berobat karena sakit-sakitan," tuturnya.

Dia menambahkan, polisi yang mendapatkan laporan adanya peristiwa itu datang ke lokasi guna melakukan penyelidikan. Namun, belum dipastikan penyebab kematian korban, hanya saja tak ditemukan tanda-tanda kekerasan dalam tubuh korban.


 

(Fakhrizal Fakhri )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/09/244/3046627/mayat-9vo5_large.jpg
Mantan Bupati Jembrana Tewas Bersama Istrinya, Keluarga Tunggu Hasil Autopsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/09/337/3046459/jasad_eks_bupati_jembrana_dievakuasi_ke_rs-O2hd_large.png
Kronologi Kasus Mantan Bupati Jembrana yang Ditemukan Tewas di Rumahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/09/337/3046450/ilustrasi-1gTC_large.jpeg
Fakta-Fakta Mantan Bupati Jembrana dan Istri Ditemukan Tewas di Rumahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/09/337/3046434/jasad_mantan_bupati_jembrana_dibawa_ke_rumah_sakit-tkO8_large.png
Profil Ida Bagus Ardana Eks Bupati Jembrana yang Ditemukan Tewas di Rumahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/09/337/3046425/ilustrasi-SW1R_large.jpeg
Polisi Sebut Jasad Eks Bupati Jembrana Ditemukan di Dekat Dapur, Istrinya di Kasur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/09/244/3046421/ilustrasi-LWjT_large.jpeg
Polisi Usut Penyebab Kematian Mantan Bupati Jembrana di Rumahnya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement