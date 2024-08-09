Pria Paruh Baya Ditemukan Tak Bernyawa di Pasar Tebet

JAKARTA - Seorang pria paruh baya, TB ditemukan dalam kondisi sudah tak bernyawa di kawasan Pasar PSPT, Tebet Timur, Tebet, Jakarta Selatan pada Kamis (8/8/2024) sore tadi. Warga di pasar tersebut pun sampai heboh.

"Iya benar telah ditemukan seorang (pria paruh baya) meninggal dunia. Awal kejadian sekira pukul 16.00 WIB, warga melihat korban tersungkur ketika duduk," ujar Kapolsek Tebet Kompol Murodih saat dikonfirmasi, Kamis (8/8/2024).

Menurutnya, jenazah korban pertama kali ditemukan pada Kamis (8/8/2024) sore sekira pukul 16.00 WIB di belakang Pasar PSPT. Korban awalnya duduk tengah duduk di sekitar pasar, mendadak tersungkur hingga akhirnya ditolong oleh warga.

"Tidak lama korban meninggal dunia. Menurut keterangan saksi sebelum korban meninggal dunia korban sempat ke puskesmas untuk berobat karena sakit-sakitan," tuturnya.

Dia menambahkan, polisi yang mendapatkan laporan adanya peristiwa itu datang ke lokasi guna melakukan penyelidikan. Namun, belum dipastikan penyebab kematian korban, hanya saja tak ditemukan tanda-tanda kekerasan dalam tubuh korban.





(Fakhrizal Fakhri )