Kantor KPU Jakarta Utara Dilempar Bangkai Ayam Tanpa Kepala, Pelaku Berjaket Ojol Ancam Komisioner

JAKARTA - Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Utara diteror oleh dua orang tak dikenal (OTK) dengan dikirimi bangkai ayam . Bangkai ayam tersebut berada dalam kondisi kepala terpotong dan dimasukkan ke dalam kantong plastik.

Selain itu, ada secarik kertas berisi ancaman yang ditujukan untuk Komisioner KPU Jakarta Utara, Abie Maharullah Madugiri.

"Peringatan keras Abie Maharullah Madugiri jangan kamu main-main atau keluargamu taruhannya, ingat itu dan camkan baik-baik," tulis surat tersebut sebagaimana dilihat dari foto yang beredar pada Jumat (9/8/2024).

Sementara itu, Kapolsek Tanjung Priok, Kompol Nazirwan, membenarkan adanya kejadian itu. Berdasarkan hasil pemeriksaan CCTV, terdapat dua orang yang mengirim bangkai ayam tersebut.

Ia menuturkan, mereka datang menggunakan sepeda motor dan berjaket ojol kemudian menyimpan bangkai ayam itu di Kantor KPU Jakarta Utara.

"Turun dari sepeda motor langsung melempar bungkusan plastik warna hitam ke halaman Kantor KPU Kota Jakarta Utara," kata Nazirwan.

Belum diketahui identitas dari dua orang yang mengirim bangkai ayam tersebut. Saat ini, pihak kepolisian telah melakukan pengecekan ke lokasi kejadian dan memintai keterangan dari sejumlah saksi. "Tindakan Polsek Tanjung Priok riksa saksi-saksi," pungkasnya.

