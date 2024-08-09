Cek Rumah Pompa Greenville, Anggota DPRD Jakarta Kenneth Harap Bisa Cegah Banjir

JAKARTA - Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth mengecek pembangunan Polder atau Rumah Pompa Greenville untuk penanganan banjir. Lokasinya berada di Jalan Kali Sekretaris, RT 05, RW 013, Taman Ratu, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

"Usai melakukan pengecekan dan pengukuran di lokasi, maka disepakati harus dibangun polder atau rumah pompa baru di wilayah tersebut untuk penanggulangan banjir di wilayah ini," ujar Kenneth dalam keterangannya, Jumat (9/8/2024).

Menurut pria yang akrab disapa Bang Kent itu, kegiatan tersebut merupakan hasil dari tindak lanjut dari Serap Aspirasi Masyarakat (Reses) yang di dilakukan pada akhir 2023. Saat itu, masyarakat mengeluhkan kebanjiran.

Saat mengecek pembangunan polder atau rumah pompa baru pada Rabu 7 Agustus 2024, Kent didampingi Ketua Sub Kelompok Pengendalian Banjir Dinas Sumber Daya Air Prov DKI Jakarta, Ericson Indra P. Selain itu, ada juga Project Manager PT Nindya Karya, Dodi Angga Putra selaku penanggung jawab proyek pembangunan rumah pompa.

Kent menambahkan, untuk mengatasi banjir saat musim hujan, wilayah Jakarta Barat sangat membutuhkan keberadaan pompa stasioner (tak bergerak). Sebab, daya tampung saluran makro dan mikro di wilayah Jakarta Barat juga tak cukup untuk menampung volume curah hujan yang turun.

"Sehingga genangan sering muncul akibat luapan air dari aliran sungai atau kali. Akan menjadi satu tantangan tersendiri dalam penanganan banjir ini, sehingga dibutuhkan sekali strategi yang jitu dalam penanggulangan banjir ini," ujar Kepala Badan Penanggulangan Bencana (BAGUNA) DPD PDI Perjuangan Jakarta.

Dengan adnaya pembangunan Rumah Pompa Greenville, Kent berharap bisa memaksimalkan penanggulangan banjir, khususnya di wilayah Greenvile dan sekitarnya. Selain itu, bisa memberi manfaat bagi masyarakat RT 05/RW 013 Duri Kepa.

"Semoga bisa maksimal dalam penanggulangan banjir di wilayah Greenville dan sekitarnya, serta bisa bermanfaat bagi masyarakat RT 05/RW 013 Duri Kepa," katanya.