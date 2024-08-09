Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pemulung Bobol Perusahaan Curi Uang Rp220 Juta, Ternyata untuk Bayar Utang

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 09 Agustus 2024 |18:45 WIB
JAKARTA - Polisi menangkap pemulung berinisial MN bersama dua orang rekannya lantaran membobol perusahaan di Jakarta Barat dengan kerugian Rp220 juta. MN yang diketahui sebagai inisiator mengaku melakukan hal tersebut untuk membayar utang.

Dia menjelaskan, MN bersama rekannya berinisial ST, TO dan AI melancarkan aksinya pada Minggu (21/1/2024) sekitar pukul 01.08 WIB. 

“Pelaku MN mengakui perbuatannya saat diinterogasi oleh petugas, para pelaku menggunakan hasil kejahatan untuk membayar utang dan memenuhi kebutuhan para pelaku,” kata Kapolsek Tamansari, Kompol Adhi Wananda, Jumat (9/8/2024).

Adhi mengatakan, MN mengajak tiga rekannya yakni ST, TO dan AI (buron) untuk membobol kantor tersebut dan merencanakan aksinya saat tengah nongkrong di warung kopi.

“Pelaku merencanakan aksinya dengan berkumpul di warung kopi. Sebelum beraksi mereka membagi tugas, ada yang membuka jalan dan ada juga yang memantau sekitar lokasi,” ujarnya.

Akibatnya, perusahaan tersebut dilaporkan mengalami kerugian kurang lebih Rp220 juta. "Kerugian tersebut meliputi uang tunai sebesar 75 Euro, 345 Dollar AS, 1800 RMB, serta emas dan uang tunai, dan sebuah handphone Samsung J7," jelasnya.

Kini, para pelaku dijerat dengan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara.

(Qur'anul Hidayat)

      
