HOME NEWS MEGAPOLITAN

Jalani Perawatan di RS Polri, Korban Penembakan di Bogor Meninggal Dunia

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Jum'at, 09 Agustus 2024 |21:02 WIB
Jalani Perawatan di RS Polri, Korban Penembakan di Bogor Meninggal Dunia
Penembakan (foto: dok freepik)
A
A
A

BOGOR - Pemuda berinisial MAF (22), yang menjadi korban penembakan oleh pelaku tawuran di Klapanunggal, Kabupaten Bogor tewas. Korban menghembuskan nafas saat menjalani perawatan di RS Polri Kramatjati, Jakarta.

Informasi tersebut beredar melalui pesan berantai yang berisi ucapan belasungkawa atas meninggalnya korban. Dalam pesan itu tertulis bahwa korban meninggal dunia sekira pukul 15.23 WIB dan akan disemayamkan di rumah duka di wilayah Cibubur.

Terpisah, Kasat Reskrim Polres Bogor AKP Teguh Kumara membenarkan informasi tersebut. Polisi pun akan menambahkan pasal untuk menjerat tiga tersangka yang sudah ditangkap sebelumnya.

"Betul (korban meninggal dunia). Kami tambahkan Pasal 338 dan atau Pasal 340," ucap Teguh dikonfirmasi wartawan, Jumat (9/8/2024).

 

