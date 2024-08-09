Kasus Pipa Gas PGN Bocor di Kuningan, Polisi Akan Panggil Operator Eskavator

JAKARTA - Kapolsek Metro Setiabudi, Kompol Firman mengungkapkan, kasus kebocoran gas pipa milik PGN di depan kantor Kementerian Kesehatan RI di Jalan HR Rasuna Said, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, pihaknya akan melakukan pemeriksaan terhadap operator eskavator proyek penggalian saluran air.

"Akan kita periksa dan dalami kenapa ada kelalaian, cuma nanti itu kita pastikan," kata Firman dalam keterangannya, Jumat (9/8/2024).

Ia pun mengimbau kepada warga sekitar agar menggunakan masker. Pasalnya, belum diketahui masih ada kebocoran atau tidak.

"Ya menggunakan masker, kita enggak tahu masih ada bocoran atau enggak di lokasi ini," pungkasnya.

Sebelumnya, kebocoran gas pipa milik PGN di depan kantor Kementerian Kesehatan RI Jalan HR Rasuna Said Kelurahan Kuningan Timur Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan. Kebocoran diduga terjadi akibat pekerjaan galian pekerjaan trotoar dan galian saluran air proyek Dinas Binamarga Pemprov DKI Jakarta.