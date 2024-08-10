Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Gempa M5,4 Guncang Waingapu NTT

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 10 Agustus 2024 |00:03 WIB
Gempa M5,4 Guncang Waingapu NTT
Illustrasi Gempa (foto: Freepik)
A
A
A


JAKARTA - Gempa berkekuatan magnitudo 5.4 terjadi di Waingapu, Nusa Tenggara Timur, Jumat (9/8/2024). Pusat gempa berada di 45 km Timur Laut Waingapu, NTT.

Dilansir akun X, @infoBMKG, gempa terjadi sekitar pukul 23.40 WIB. Gempa terjadi di 9.41 Lintang Selatan, 120.58BT Bujur Timur.

“Mag:5.4, 09-Aug-2024 23:40:39WIB, Lok:9.41LS, 120.58BT (45 km TimurLaut WAINGAPU-NTT),” tulis akun BMKG.

Dijelaskan bahwa pusat gempa tersebut berada di laut 43 Km Waingapu, NTT. BMKG melaporkan gempa bumi ini tak berpotensi tsunami.

 "Kedalaman 32 Km, tidak berpotensi tsunami,” tambah akun terserbut.

(Awaludin)

      
