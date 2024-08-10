Pekan Depan, Kemlu Akan Pulangkan Jenazah WNI dari Bangladesh

JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) memastikan tengah memproses pemulangan jenazah Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban jiwa dalam kebakaran di tengah aksi demonstrasi di Bangladesh pada 5 Agustus lalu. Pemulangan WNI ini dijadwalkan pada pekan depan.

“Insyaallah pada hari ini, jenazah akan kita mandikan, kemudian kita salatkan, dan kita lakukan embalming, kemudian jika memungkinkan kita akan pulangkan Insya Allah pada Senin atau Selasa minggu depan,” ujar Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Judha Nugraha di Kantor Kemlu, Jakarta, Jumat (9/8/2024).

Sementara itu, Judha mengatakan bahwa WNI yang berinisial DU tersebut terkendala proses clearance dari pihak rumah sakit dan kepolisian setempat.

“Saat ini kita sedang berupaya memulangkan melakukan repatriasi jenazah almarhum. Memang proses repatriasi sedikit terkendala karena manajemen rumah sakit terganggu selama kerusuhan dan pihak rumah sakit meminta clearance dari pihak kepolisian dan pihak kepolisian memang tidak aktif di sana,” jelasnya.