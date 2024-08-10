Gempa M3,4 Guncang Mamberamo Tengah Papua

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan Magnitudo 3,4 mengguncang wilayah Mamberamo Tengah, Papua, pada Sabtu (10/8/2024) sekira pukul 00.22 WIB.

Berdasarkan informasi dari X/Twitter Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 1.90 Lintang Selatan - 138.29 Bujur Timur.

"#Gempa Mag:3.4, 10-Aug-2024 00:22:58WIB, Lok:1.90LS, 138.29BT (52 km BaratLaut MAMBERAMOTENGAH-PAPUA), Kedlmn:19 Km," tulis BMKG,

Disclaimer: Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.



(Awaludin)