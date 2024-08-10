Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Eskalasi di Lebanon Meningkat, Kemlu Siap Pulangkan WNI hingga Larang ke Israel

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 10 Agustus 2024 |04:30 WIB
Eskalasi di Lebanon Meningkat, Kemlu Siap Pulangkan WNI hingga Larang ke Israel
Direktur Pelindungan WNI Kemlu Judha Nugraha (foto: dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) siap memulangkan Warga Negara Indonesia (WNI) dari Lebanon. Rencana pemulangan ini dilakukan setelah ada peningkatan eskalasi di Lebanon akibat konflik dengan Israel.

“Kami melihat terdapat potensi eskalasi tinggi utamanya yang ada di Lebanon. KBRI Beirut dan seluruh perwakilan RI di Timur Tengah telah menyusun rencana kontingensi untuk mengantisipasi jika terjadi eskalasi yang membahayakan jiwa warga negara,” ujar Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Judha Nugraha di Kantor Kemlu, Jakarta, Jumat (9/8/2024).

Judha pun mengatakan, bahwa Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) telah menaikkan status kedaruratan ke Siaga I. Sehingga, Kemlu telah siap untuk memulangkan WNI yang saat ini tercatat sebanyak 203 jiwa berada di Lebanon.

“Dengan potensi eskalasi yang sangat tinggi KBRI Beirut berkoordinasi dengan pusat kita putuskan Siaga I untuk seluruh wilayah Lebanon. Dalam kondisi Siaga I kami mulai langkah langkah untuk memulangkan warga negara kita,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/18/3182783//putra_bungsu_mantan_pemimpin_libya_muammar_gaddafi_yakni_hannibal_gaddafi-NBmh_large.jpg
Putra Eks Pemimpin Libya Muammar Gaddafi Dibebaskan Setelah 1 Dekade Ditahan Lebanon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/18/3181930//israel_melancarkan_serangan_udara_ke_lebanon-6zGe_large.jpg
Israel Lancarkan Serangan Udara Besar-besaran ke Lebanon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/337/3180413//pemerintah-eqmN_large.jpg
Pemerintah Susun Standar untuk Hadirkan Pelayanan Publik yang Berkualitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/07/337/3168337//jenazah_diplomat_zetro_leonardo_segera_dipulangkan_ke_indonesia-YUEX_large.jpg
Jenazah Diplomat Zetro Selesai Diautopsi, Akan Tiba di Indonesia 9 September
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/18/3162887//pesawat_nirawak_israel_lukai_warga-sxDY_large.jpg
Serangan Pesawat Nirawak Israel Lukai Warga di Lebanon Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/22/337/3149333//direktur_perlindungan_wni_kemlu_judha_nugraha-6KUD_large.jpg
Perang Iran-Israel, 97 WNI Berhasil Dievakuasi, Lusa Tiba di Indonesia
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement