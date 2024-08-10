Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Kirab Bendera Merah Putih dari Jakarta ke IKN, Pertama dalam Sejarah

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 10 Agustus 2024 |06:30 WIB
Kirab Bendera Merah Putih dari Jakarta ke IKN, Pertama dalam Sejarah
Illustrasi Kirab Bendera Merah Putih (foto; dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kirab bendera Merah Putih dari Monuman Nasional ke Ibu Kota Nusantara (IKN) digelar hari ini, Sabtu (10/8/2024). Bendera Merah Putih ini akan dikirab dari Monumen Nasional (Monas) menuju Halim Perdana Kusuma, dan setelahnya sang saka Merah Putih akan diterbangkan langsung ke IKN jelang upacara HUT ke-79 RI pada 17 Agustus 2024 nanti.

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana mengatakan, kirab bendera Merah Putih dari Monas menuju IKN ini merupakan pertama dalam sejarah. Prosesi ini juga merupakan tanda penghormatan bangsa Indonesia dan akan terus menjaga persatuannya.

“Prosesi ini merupakan sejarah karena untuk pertama kalinya bendera Merah Putih dan teks proklamasi dikirab ke IKN. Prosesi kirab ini tidak hanya menjadi simbol penghormatan terhadap sejarah dan perjuangan bangsa, tetapi juga menggambarkan tekad untuk terus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa,” ungkap Yusuf dalam keterangan resminya.

Di tahun-tahun sebelumnya, bendera Merah Putih dan teks proklamasi dibawa dari Monas langsung ke Istana Merdeka. Hal itu menandakan tahun ini prosesi kirabnya menjadi lebih panjang. 

 

