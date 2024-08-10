Lagi! Gempa M3,4 Guncang Bukittinggi, Pusatnya di Darat

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan Magnitudo 3,4 mengguncang wilayah Bukittinggi, Sumatera Barat, pada Sabtu (10/8/2024) sekira pukul 00.35 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun X/Twitter Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 0.24 Lintang Selatan - 100.35 Bujur Timur. Gempa berpusat di darat.

"#Gempa Dirasakan Magnitudo: 3.4, Kedalaman: 5 km, 10 Agu 2024 00:35:45 WIB, Koordinat: 0.24 LS-100.35 BT (Pusat gempa berada di darat 7 km barat laut Bukittinggi)," tulis BMKG.

Disclaimer: Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Awaludin)