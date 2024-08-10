Kirab Merah Putih Dimulai, Heru Budi Serahkan Duplikat Bendera Pusaka dan Naskah Proklamasi untuk Dibawa ke IKN

JAKARTA - Kirab bendera Merah Putih dan teks proklamasi dari Monumen Nasional, Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) yang berlangsung hari ini, Sabtu (10/8/2024) telah dimuali. Prosesi ini merupakan bagian dari rangkaian Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono yang bertugas sebagai Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) menyerahkan duplikat bendera pusaka dan naskah proklamasi kepada ADC Presiden RI. ADC Presiden RI kembali menyerahkan duplikat bendera pusaka dan naskah proklamasi kepada Purna Paskibraka 2023.

Kedua petugas tersebut diwakili oleh Purna Paskibraka tahun 2023. Kachina Ozora dari Provinsi Kalimantan Tengah yang bertugas membawa duplikat bendera pusaka dan yang bertugas membawa teks proklamasi Keyla Azzahrah Purnama dari Provinsi Sumatera Selatan.

Selanjutnya, bendera dan teks proklamasi tersebut akan dibawa menggunakan kendaraan taktis (rantis) Maung menuju Bandara HalimPerdanakusuma dengan iring-iringan dari Paskibraka DKI Jakarta, pasukan berkuda, hingga marching band.

Dari Monas, iring-iringan tersebut akan menuju Jalan Thamrin, Bundaran HI, Jalan Gatot Subroto, Cawang, hingga Bandara Halim Perdanakusuma, lalu diterbangkan ke IKN menggunakan pesawat Boeing TNI AU.

(Puteranegara Batubara)