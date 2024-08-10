Melihat Pesawat TNI AU yang Terbangkan Bendera Merah Putih dan Teks Proklamasi ke IKN

JAKARTA - Kirab bendera Merah Putih dan Teks Proklamasi dilaksanakan dari Monumen Nasional (Monas), Jakarta menuju ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Keduanya, bakal dibawa diantar menggunakan pesawat jenis Boeing-737 milik TNI Angkatan Udara (AU) dari Landasan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma.

Berdasarkan pantauan lokasi pada pukul 08.33 WIB, pesawat milik TNI AU sudah dipersiapkan di jalur VIP keberangkatan. Pesawat itu sudah terparkir sebelum proses penyerahan bendera dan teks proklamasi di Monas dimulai.

Tangga menuju masuk pesawat pun juga telah digelar sebagai jalur masuk purna Paskibraka. Jalur masuk pesawat itu juga digelar red carpet atau karpet merah.

Di sekitar pesawat, petugas Polisi Militer Angkatan Udara (Pomau) juga terlihat melakukan pengamanan. Beberapa awak kabin juga terlihat bersiaga di sekitar lokasi.

Namun hingga berita ini ditulis belum terlihat pejabat-pejabat instansi atau negara yang terlihat di lokasi. Sementara, pasukan purna Paskibraka dan iring-iringan juga belum terlihat sampai.