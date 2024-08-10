BNPT Pastikan Kemananan HUT Ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara dari Aksi Terorisme

BALIKPAPAN - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme melalui Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi melaksanakan koordinasi pengamanan dan juga kesiapan posko dan personel BNPT sejak tanggal 6 hingga tanggal 8 Agustus 2024 dalam menyambut rangkaian kegiatan operasi pengamanan perayaan HUT Kemerdekaan RI ke-79 yang akan diadakan di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

"Kami melaksanakan pengecekan dan persiapan untuk menggelar operasi pelibatan pengamanan wilayah tersebut, mulai dari pengecekan posko, baik posko Utama yang ada di IKN sendiri, kemudian beberapa posko taktis yang digelar oleh Intelijen Pencegahan maupun Deradikalisasi ataupun Subsatgas Pembinaan Masyarakat," jelas Deputi 1 BNPT, Mayjen TNI Roedy Widodo di Balikpapan Kalimantan Timur pada Kamis (8/8/2024).

Mayjen Roedy juga telah melaporkan tugas-tugas dari operasi pengamanan yang telah dilaksanakan oleh BNPT kepada Pangdam VI/Mulawarman dan Kapolda Kalimantan Timur.

"Tugas yang diberikan yaitu yang pertama mengkoordinasikan upaya-upaya pencegahan potensi ancaman radikal terorisme yang mungkin terjadi, kemudian mengkoordinasikan tugas tugas tentang penanggulangan terorisme yang diberikan oleh koordinator pengamanan wilayah di Kalimantan Timur ini," terangnya.