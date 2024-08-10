Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Pilot TNI AU Bangga Jadi yang Pertama Terbangkan Bendera Merah Putih ke IKN 

Syifa Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 10 Agustus 2024 |10:38 WIB
Pilot TNI AU Bangga Jadi yang Pertama Terbangkan Bendera Merah Putih ke IKN 
Pilot TNI AU yang Terbangkan Bendera Pusaka ke IKN. Foto: Tangkapan Layar.
JAKARTA - Bendera duplikat Merah Putih dan teks proklamasi diterbangkan langsung dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal ini merupakan rangkaian menjelang HUT ke-79 RI. 

Bendera Merah Putih itu nantinya akan dikibarkan di Istana Negara IKN pada 17 Agustus 2024 mendatang. Prosesi kirab bendera pusaka, dari Jakarta ke IKN ini merupakan yang pertama dalam sejarah.

Dua simbol negara tersebut akan diterbangkan menggunakan Pesawat Boeing 737 milik TNI AU. Pesawat tersebut akan dibawa oleh Mayor Pnb Kresna Hendra Wibawa.

Mayor Pnb Kresna Hendra Wibawa mengungkapkan perasaannya saat dipilih menjadi kapten untuk membawa Duplikat Merah Putih dan teks proklamasi menuju IKN. Ia mengaku merasa bangga. 

“Tentunya menjadi suatu kebanggaan secara pribadi, satuan kami, dan juga TNI AU yang diberi kepercayaan untuk melaksanakan tugas yang sangat mulia untuk menerbangkan atau membawa duplikasi sangsaka merah putuh dan teks proklamasi. Suatu hal yang luar biasa bagi kami dan satuan kami, luar biasa sekali,” ujar Mayor Kresna seperti dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (10/8/2024). 

Mayor Kresna menambahkan meskipun tugas pokoknya adalah melakukan penerbangan dengan membawa presiden dan juga pejabat, namun terasa berbeda ketika diminta untuk membawa duplikat Merah Putih dan teks proklamasi.

“Khususnya Skadron Udara 17 tugas pokok kami adalah melakukan penerbangan kepresidenan dan VIP, itu kan biasanya kita menerbangkan pejabat, tapi ini menerbangkan simbol negara, ini suatu yang baru pertama kali dan suatu hal yang lebih besar,” tuturnya. 

 

