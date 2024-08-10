Dukungan untuk Sitti Rohmi Djalillah Jadi Gubernur NTB Terus Mengalir, Kali Ini dari Pam Swakarsa dan LSM Pulau Lombok

MANDALIKA – Dukungan untuk kader Partai Perindo Sitti Rohmi Djalillah dalam pencalonannya sebagai Gubernur Nusa Tenggara Barat terus mengalir.

Terbaru, deklarasi pengurus dan tokoh Pam Swakarsa dari berbagai kelompok, seperti Bumi Gora, Putra Angkasa, dan Merah Putih, dengan tegas menyatakan komitmen mereka untuk mendukung Umi Rohmi.

Ketua PAM Swakarsa Bumi Gora, H. Ahyar, bersama Ketua PAM Putra Angkasa, Amak Tomi (Mr. Jek), dan Ketua Bumi Gora Merah Putih, H. Muridon, menegaskan bahwa kelompok PAM Swakarsa Bumi Gora telah berdiri sejak tahun 1980-an dan memiliki pengalaman yang solid dalam pemberdayaan masyarakat.

"Kami bukan kelompok kemarin sore yang baru terbentuk. PAM Putra Angkasa dan PAM Merah Putih juga memiliki rekam jejak yang kuat dalam mendukung masyarakat," ucap mereka dengan penuh keyakinan, Juma (9/8/2024).

Mewakili harapan PAM Swakarsa dan Gabungan LSM, L. Hamdi menyampaikan pentingnya perhatian terhadap masyarakat di sekitar KEK Mandalika. Ia menekankan agar mereka tidak hanya menjadi penonton di tanah legenda Putri Mandalika, yang kini terkenal di seluruh dunia sebagai lokasi sirkuit Mandalika.

"Kami tidak berharap bantuan yang bersifat temporal. Kami berharap, jika terpilih sebagai Gubernur NTB, Umi Rohmi dapat memfasilitasi warga sekitar untuk aktif dalam pembangunan. Insya Allah, Umi Rohmi sudah memahami situasi dan kondisi masyarakat di kawasan KEK Mandalika ini. Kami berharap Umi berkomitmen untuk menyelesaikan pokok-pokok persoalan di kawasan ini," ungkap L. Hamdi.