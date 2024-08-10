Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

SPECIAL REPORT: Misi Mulia Menyelamatkan Nyawa di Papua

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 10 Agustus 2024 |13:32 WIB
SPECIAL REPORT: Misi Mulia Menyelamatkan Nyawa di Papua
Pasukan TNI-Polri memiliki tugas penting menyelmatkan sandera dari tangan OPM Papua.
A
A
A

SUDAH sekitar satu tahun enam bulan Pilot Susi Air Kapten Philip Mark Mehrtens disandera Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua. Hingga kini, berbagai misi penyelamatan sudah dilakukan Pemerintah maupun pihak terkait lainnya, sayang hasilnya belum menggembirakan 

Langkah persuasif, negosiasi dan kerja sama antar-pihak dilakukan. Namun, sejak 7 Februari 2023, KKB belum mau membebaskan Philip. Tercatat, dari keterangan Polda Papua, kelompok itu disebut pernah meminta uang tebusan Rp5 miliar di awal melakukan penyaderaan Pilot Susi Air tersebut. 

"Pemerintah sudah melakukan banyak hal. Misalnya, langkah persuasif melalui dialog yang melibatkan aktor prominen seperti pemuka agama, tokoh masyarakat, para pegiat dan kritikus maupun lingkaran keluarga," kata Pengamat militer Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi kepada Okezone, Jakarta, Sabtu (10/8/2024).

Philip Mark Mehrtens hanya salah satu Pilot yang disandera KKB. Terbaru, Pilot Helikopter Glen Malcolm Conning warga Negara Selandia Baru juga sempat disandera. Nahas, nasib Malcolm berbeda dengan Philip. Dia dibunuh KKB di Distrik Alama, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah pada hari, Senin, 5 Agustus 2024, sekitar pukul 10.00 WIT.

Philip dan Glen Malcolm memiliki kesamaan. Keduanya berprofesi sebagai Pilot dan sama-sama berkewarganegaraan Selandia Baru. 
Menurut Fahmi, setiap kasus penyanderaan punya kompleksitas yang berbeda-beda. Prinsipnya, sandera adalah alat tawar penyandera dan prioritas dalam setiap upaya pembebasan adalah memastikan keamanan dan keselamatan si sandera. 

"Jadi prioritasnya bukan kesegeraan yang berisiko. Di sisi lain, upaya memperketat pengamanan di sekitar lokasi pencarian untuk menghambat mobilitas kelompok penyandera juga dilakukan," ujar Fahmi. 

Lebih dalam, kata Fahmi, aspek yang perlu diperhatikan dalam misi penyelamatan sandera adalah operasi psikologis, propaganda dan penggalangan opini moral, baik domestik maupun internasional.

"Untuk menekan kelompok penyandera dengan menegaskan bahwa aksi penyanderaan adalah sesuatu yang tidak dapat ditolerir dan melawan prinsip kemanusiaan," ucap Fahmi. 

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/340/3183557/kkb-TrDv_large.jpg
Sikat KKB Papua, Kapolri: Brimob Jago Perang dalam Hutan! 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/340/3182184/kkb-zaGl_large.jpg
Komandan KKB Tewas Ditembak Usai Bacok Sejumlah Warga Secara Brutal, Begini Kronologinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/340/3181907/kkb-pnj4_large.jpg
Komandan KKB Jayainus Pogau Penembak 2 Brimob Ditangkap, Pelaku Dikenal Kejam dan Bengis!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/340/3180421/kkb-vJzR_large.jpg
Brutal! KKB Serang Kompleks Pertokoan di Yahukimo, Tembaki Sejumlah Karyawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/340/3179789/kkb-XcRF_large.jpg
Ini Tampang Bengis Dugwi Kogoya, Pentolan KKB Pembunuh Anggota Polres Lanny Jaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/340/3179732/kkb-sK7a_large.jpg
Dugwi Kogoya Pentolan KKB Paling Bengis Ditangkap, Pelaku Membunuh Polisi dan Warga Sipil
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement