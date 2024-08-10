Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Pelajar Berseragam Pramuka di Balikpapan Antusias Menyambut Kirab Bendera Pusaka

Nurul Hikmah , Jurnalis-Sabtu, 10 Agustus 2024 |13:35 WIB
Pelajar Berseragam Pramuka di Balikpapan Antusias Menyambut Kirab Bendera Pusaka
Para pelajar menyambut kirab Bendera Pusaka dan Teks Proklamasi di Balikpapan, Kalimantan Timur (Foto: Tangkapan layar/Nurul Hikmah/Okezone)
BALIKPAPAN - Duplikat bendera Merah Putih dan teks proklamasi tiba di Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman, Sepinggan, Balikpapan, Kalimantan Timur sekitar pukul 12.55 WITA, Sabtu (10/8/2024). Anak-anak berseragam pramuka antusias menyambutnya.

Dilihat dari YouTube Sekretariat Presiden, kirab bendera Merah Putih dan teks proklamasi dilanjutkan menuju Ibu Kota Nusantara (IKN).

Bendera Merah Putih dibawa Purna Paskibraka 2023, Kachina Ozora dari Provinsi Kalimantan Tengah. Sementara itu, teks proklamasi dibawa Keyla Azzahra Purnama dari Provinsi Sumatra Selatan.

Setelah melakukan perjalanan udara dari Bandara Halim Perdana Kusuma menuju Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, bendera Merah Putih dan teks proklamasi diantar menuju IKN.

Sepanjang perjalanan, warga tampak antusias melihat iring-iringan rombongan yang mengawal kirab bendera yang akan menempuh perjalanan sekitar 97,2 KM menuju Istana Garuda di IKN. Perjalanan kira-kira memakan waktu 1,5 jam sampai 2 jam. 

