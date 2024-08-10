Momen Kirab Bendera Merah Putih Disambut Tarian Rebana saat Tiba di Balikpapan

JAKARTA - Duplikat Bendera Merah Putih dan Teks Proklamasi tiba di Bandar Udara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) Sepinggan, Balikpapan, Sabtu, 10 Agustus 2024. Kirab disambut tarian rebana untuk kemudian melanjurkan perjalanan menuju Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam rangka HUT ke-79 RI.

Rombongan kirab Bendera Pusaka Merah Putih dan naskah teks Proklamasi berangkat dari Bandara Halim Perdanakusuma menggunakan pesawat Boeing 737-400 milik TNI AU. Pesawat take off sekitar pukul 09.55 WIB, mendarat dengan selamat di Bandara Sepinggan, Balikpapan pukul 12.55 WITA.

Dari pantauan secara daring, purna Paskibraka 2023 yang bertugas membawa bendera pusaka adalah Naila Aulita Alqubra Sinapoy dari Provinsi Banten, sedangkan yang bertugas sebagai pembawa teks proklamasi adalah Lilly Wenda dari Provinsi Papua Pegunungan.

Kedatangan rombongan yang membawa simbol negara ini disambut 38 orang purna Paskibraka Provinsi Kalimantan Timur, 6 orang Pasukan Kehormatan, 24 Duta Budaya Kaltim dan Tarian Rebana. Selain itu juga ada juga Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik, Kapolda Kaltim dan Pangdam VI/Mulawarman dan Forkompinda lainnya.

Rombongan kirab Bendera Pusaka Merah Putih dan naskah teks Proklamasi ini disambut meriah dengan tarian rebana khas Kalimantan Timur.

Selanjutnya rombongan berangkat menuju Ibu Kota Nusantara (IKN) melalui jalur darat via tol IKN dengan pengawalan ketat Paspampres dan aparat Kepolisian. Dengan waktu tempuh Balikpapan-IKN sekitar 2 jam perjalanan.



(Arief Setyadi )