Warga di Balikpapan Tumpah ke Jalan Sambut Iring-iringan Kirab Bendera Pusaka

Warga dan pelajar di Balikpapan tumpah ruah ke jalan untuk meyaksikan iring-iringan kirab Bendera Pusaka dan Teks Proklamasi, Sabtu (10/8/2024). (Foto: Tangkapan layar/Agung Bakti Sarasa/Okezone)

BALIKPAPAN - Warga dan pelajar di Balikpapan, Kalimantan Timur tumpah ruah ke jalan untuk menyaksikan iring-iringan kirab Bendera Pusaka Merah Putih dan Teks Proklamasi, Sabtu (10/8/2024) dalam rangka peringatan HUT ke-79 RI. Saat ini, kirab tengah dalam perjalanan dari Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan menuju Ibu Kota Nusantara.

Berdasarkan pantauan, terlihat siswa siswa yang mengenakan seragam Pramuka ini berjejer rapih di pinggir-pinggir jalan sambil didampingi para guru.

Sambil memengang bendera Indonesia berukuran kecil, mereka pun melambai-lambaikan tangan saat mobil iring-iringan melintas di hadapan mereka. Mereka tampak antusias menyaksikan iring-iringan kirab Bendera Pusaka dan Teks Proklamasi tersebut.

Kirab Bendera Pusaka ini dikawal oleh lima motor polisi dan sejumlah kendaraan keamanan lainnya. Bunyi sirine pun tak henti-hentinya menggema mengiringi perjalanan kirab Bendera Pusaka menuju IKN.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, rute kirab Bendera Pusaka ini salah satunya akan melewati Jembatan Pulau Balang yang sebelumnya telah dilakukan uji coba oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).