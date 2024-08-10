Brigjen TNI Lukmansyah Dilantik Jadi Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB

JAKARTA - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) TNI Suharyanto melantik Brigadir Jenderal TNI Lukmansyah, di INA DTRG, Sentul, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Sabtu (9/8/2024). Ia dilantik dan akan menjabat sebagai Deputi Bidang Penanganan Darurat di lingkungan BNPB.

Suharyanto menyebut pelantikan pejabat pimpinan madya, pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator dan pejabat pengawas ini merupakan proses penyegaran pasar. Hal ini juga untuk melakukan pengembangan kompetensi untuk aparatur sipil negara dalam suatu organisasi.

"Pelantikan pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator dan pejabat pengawas ini merupakan sebuah proses penyegaran dan pengembangan kompetensi untuk aparatur sipil negara dalam suatu organisasi," kata Suharyanto dalam keterangannya, Minggu (10/8/2024).

Selain melantik Lukmansyah, Suharyanto juga melantik sebanyak 17 pejabat lainnya. Ia berharap agar pejabat-pejabat yang baru dilantik dapat menjalankan tugasnya dengan baik.

"Saya mengucapkan selamat bertugas kepada seluruh pejabat yang baru dilantik dan semoga saudara semua dapat menjalankan tugas dengan baik dan menjaga amanah ini sebaik baiknya," imbuh Suharyanto.





(Arief Setyadi )