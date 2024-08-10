Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Brigjen TNI Lukmansyah Dilantik Jadi Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Sabtu, 10 Agustus 2024 |14:45 WIB
Brigjen TNI Lukmansyah Dilantik Jadi Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB
Kepala BNPB TNI Suharyanto melantik Brigadir Jenderal TNI Lukmansyah sebagai Deputi Bidang Penanganan Darurat (Foto: Dok BNPB/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) TNI Suharyanto melantik Brigadir Jenderal TNI Lukmansyah, di INA DTRG, Sentul, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Sabtu (9/8/2024). Ia dilantik dan akan menjabat sebagai Deputi Bidang Penanganan Darurat di lingkungan BNPB.

Suharyanto menyebut pelantikan pejabat pimpinan madya, pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator dan pejabat pengawas ini merupakan proses penyegaran pasar. Hal ini juga untuk melakukan pengembangan kompetensi untuk aparatur sipil negara dalam suatu organisasi.

"Pelantikan pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator dan pejabat pengawas ini merupakan sebuah proses penyegaran dan pengembangan kompetensi untuk aparatur sipil negara dalam suatu organisasi," kata Suharyanto dalam keterangannya, Minggu (10/8/2024).

Selain melantik Lukmansyah, Suharyanto juga melantik sebanyak 17 pejabat lainnya. Ia berharap agar pejabat-pejabat yang baru dilantik dapat menjalankan tugasnya dengan baik.

"Saya mengucapkan selamat bertugas kepada seluruh pejabat yang baru dilantik dan semoga saudara semua dapat menjalankan tugas dengan baik dan menjaga amanah ini sebaik baiknya," imbuh Suharyanto.


 

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/340/3177931/gempa_bumi-CAxV_large.jpg
114 Rumah dan Fasilitas Kesehatan Porak-poranda akibat Gempa M6,6 di Sarmi Papua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/22/340/3157155/kebakaran_hutan-jdS5_large.jpg
BNPB: 16 Orang Jadi Tersangka Kasus Pembakaran Lahan di Riau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/11/337/3112604/bnpb-pDCQ_large.jpg
Marak Bencana dalam Sepekan, BNPB: Cuaca Ekstrem Mendominasi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/06/337/3093021/bnpb-XZNe_large.jpg
5 Orang Tewas Akibat Banjir Sukabumi, BNPB Modifikasi Cuaca untuk Kurangi Debit Hujan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/30/525/3080571/kepala_bnpb_kunjungan_ke_kabupaten_garut-aThu_large.jpeg
Kepala BNPB Dorong Progres Transisi Darurat Usai Gempa Bumi di Kabupaten Garut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/12/337/3061865/keplala_bnpb_letjen_tni_suharyanto-Kp2N_large.jpeg
Topan Yagi Porak-porandakan Vietnam, BNPB Ingatkan Kemampuan Hadapi Bencana
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement