HOME NEWS NASIONAL

Kirab Bendera Merah Putih dari Jakarta ke IKN, Presiden Jokowi: Tercipta Momen Bersejarah

Nur Khabibi , Jurnalis-Sabtu, 10 Agustus 2024 |15:05 WIB
Kirab Bendera Merah Putih dari Jakarta ke IKN, Presiden Jokowi: Tercipta Momen Bersejarah
Bendera Merah Putih Dikirab ke IKN. Foto: Tangkapan Layar.
A
A
A

JAKARTA - Prosesi kirab Bendera Merah Putih dan Teks Proklamasi dari Monumen Nasional (Monas) Jakarta menuju Ibu Kota Nusantara (IKN) telah selesai. Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan bahwa, kegiatan tersebut mengukir terciptanya sejarah baru.

"Hari ini tercipta momen bersejarah. Untuk pertama kalinya, bendera duplikat Sang Merah Putih dan teks proklamasi diarak dari Monas ke Ibu Kota Nusantara (IKN)," kata Jokowi melalui akun X-nya (Twitter), @jokowi sebagaimana dilansir Okezone, Sabtu (10/8/2024). 

Jokowi menjelaskan, kirab ini adalah bagian dari peringatan HUT ke-79 Kemerdekaan RI. Berbagai elemen masyarakat terlibat, termasuk 180 Abang-None Jakarta, 122 Purna Paskibraka DKI Jakarta, serta siswa IPDN, politeknik, dan pamong praja.

Kesenian dan kearifan lokal turut memeriahkan kirab ini, menghadirkan nuansa budaya yang kental sepanjang perjalanan. Jokowi berharap, hal ini semakin menguatkan nilai persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia.

"Semoga semangat kebangsaan, persatuan, dan gotong royong terus menyala dan menginspirasi seluruh rakyat Indonesia," ujar Jokowi.

Diberitakan sebelumnya, prosesi kirab Bendera Merah Putih dan Teks Proklamasi bergerak dari kawasan Monumen Nasional (Monas) Jakarta. Hal itu setelah bendera dan teks proklamasi diterima Paskibraka dan kemudian dinaikkan ke kendaraan taktis (rantis) Maung. 

 

