Musyawarah Majelis Syuro, PKS Akan Lanjutkan Komunikasi dengan Prabowo dan Koalisinya

JAKARTA - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Syaikhu mengungkap berbagai isu dibahas dalam musyawarah Majelis Syuro ke-11 di DPTP PKS, Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Sabtu (10/8/2024) siang. Mulai dari berbagai situasi kebangsaan, soal Palestina, hingga komunikasi dengan Presiden terpilih, Prabowo Subianto.

"Beberapa hal perlu kami sampaikan pada publik. Saya kira, pertama pimpinan PKS telah berkomunikasi dengan Bapak Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia terpilih pada Pilpres 2024," ujarnya, Sabtu (10/8/2024).

Menurutnya, hubungan PKS dengan Ketum Partai Gerindra, Prabowo Subianto sejatinya sudah terjalin sejak Pemilu Presiden 2019 dan Pemilu Presiden sebelumnya 2014. Maka itu, musyawarah Majelis Suro ke-11 mengamanatkan pada DPP PKS untuk melanjutkan komunikasi yang telah berlangsung, baik kepada pimpinan-pimpinan partai, tokoh keumatan, hingga tokoh kebangsaan sebagai upaya membangun Indonesia lebih baik.

"Musyawarah Majelis Syuro ke-11 ini telah membahas berbagai situasi, baik situasi kebangsaan di NKRI maupun situasi dunia yang memang berkembang cepat," tuturnya.

Dia menerangkan, Indonesia perlu mengantisipasi dan berpartisipasi lebih besar di masa-masa mendatang demi terciptanya tata dunia baru yang lebih adil dan damai. Sehingga, PKS pun berkomunikasi dengan Prabowo Subianto sebagai Presiden terpilih.

"PKS memandang gejolak perekonomian global yang hebat belakangan ini dan ancaman perang yang meluas ke berbagai kawasan, khususnya di Palestina, memerlukan peran besar dan di pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia terpilih," ujarnya.

(Arief Setyadi )