Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Musyawarah Majelis Syuro, PKS Akan Lanjutkan Komunikasi dengan Prabowo dan Koalisinya

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Sabtu, 10 Agustus 2024 |15:16 WIB
Musyawarah Majelis Syuro, PKS Akan Lanjutkan Komunikasi dengan Prabowo dan Koalisinya
Presiden PKS Ahmad Syaikhu (Tengah) (Foto: Ari Sandita/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Syaikhu mengungkap berbagai isu dibahas dalam musyawarah Majelis Syuro ke-11 di DPTP PKS, Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Sabtu (10/8/2024) siang. Mulai dari berbagai situasi kebangsaan, soal Palestina, hingga komunikasi dengan Presiden terpilih, Prabowo Subianto.

"Beberapa hal perlu kami sampaikan pada publik. Saya kira, pertama pimpinan PKS telah berkomunikasi dengan Bapak Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia terpilih pada Pilpres 2024," ujarnya, Sabtu (10/8/2024).

Menurutnya, hubungan PKS dengan Ketum Partai Gerindra, Prabowo Subianto sejatinya sudah terjalin sejak Pemilu Presiden 2019 dan Pemilu Presiden sebelumnya 2014. Maka itu, musyawarah Majelis Suro ke-11 mengamanatkan pada DPP PKS untuk melanjutkan komunikasi yang telah berlangsung, baik kepada pimpinan-pimpinan partai, tokoh keumatan, hingga tokoh kebangsaan sebagai upaya membangun Indonesia lebih baik.

"Musyawarah Majelis Syuro ke-11 ini telah membahas berbagai situasi, baik situasi kebangsaan di NKRI maupun situasi dunia yang memang berkembang cepat," tuturnya.

Dia menerangkan, Indonesia perlu mengantisipasi dan berpartisipasi lebih besar di masa-masa mendatang demi terciptanya tata dunia baru yang lebih adil dan damai. Sehingga, PKS pun berkomunikasi dengan Prabowo Subianto sebagai Presiden terpilih.

"PKS memandang gejolak perekonomian global yang hebat belakangan ini dan ancaman perang yang meluas ke berbagai kawasan, khususnya di Palestina, memerlukan peran besar dan di pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia terpilih," ujarnya.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/20/337/3051959/pilkada_serentak-ezJ8_large.jpg
PKS Beri Rekomendasi ke 365 Calon Kepala Daerah, Ridwan Kamil hingga Bobby Nasution
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/10/337/3047151/pks-CgXc_large.jpg
Soal Inisial S Cawagub Ridwan Kamil, PKS: Tanya Airlangga, Dia yang Bocorin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/10/337/3047134/pks-LOmn_large.jpg
PKS Tak Akan Sodorkan Anies ke KIM Plus di Pilgub Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/525/3023220/belum-tentukan-figur-di-pilgub-jabar-pks-patokan-kami-probability-to-win-besar-dOnxVpHVlw.jpg
Belum Tentukan Figur di Pilgub Jabar, PKS: Patokan Kami Probability to Win Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/02/17/525/1314706/aher-tak-tahu-sekjen-pks-mengundurkan-diri-wkIruthCnZ.jpg
Aher Tak Tahu Sekjen PKS Mengundurkan Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2014/03/03/526/948956/XXoufUETZW.jpg
Apel Siaga Dipersoalkan Panwaslu, Ini Jawaban PKS
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement