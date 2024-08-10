Sambut Kirab Bendera Pusaka dan Teks Proklamasi di Kaltim, Kepala BPIP: Simbol Perjuangan Bangsa

JAKARTA - Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi menyambut kedatangan duplikat Bendera Pusaka dan Teks Proklamasi ketikan Sayuti Melik di Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Balikpapan, Kalimantan Timur, Sabtu (10/8/2024). Kirab duplikat Bendera Pusaka dari Cawan Monas, Jakarta ke Istana di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dibawa Purnapaskibraka Duta Pancasila binaan BPIP.

Duplikat Bendera Pusaka dan Teks Proklamasi tersebut akan dikibarkan dan dibacakan pada Upacara Detik-Detik Proklamasi HUT Kemerdekaan Ke-79 RI, 17 Agustus 2024 mendatang di IKN. Empat Purnapaskibraka Duta Pancasila yang membawa Bendera Pusaka dan Teks Proklamasi, di antaranya, Kachina Ozora asal Kalimantan Tengah, Keyla Azzahra Purnama asal Sumatera Selatan, Lilly Indriani Suparman Wenda asal Papua Pegunungan, dan Naila Aulita Alqubra Sinapoy asal Banten.

Yudian Wahyudi, mengatakan, kirab Duplikat Bendera Pusaka dan Teks Proklamasi dari Jakarta ke IKN merupakan simbol penghormatan terhadap sejarah dan perjuangan bangsa.

“Ini simbol bahwa Bendera Merah Putih harus terus berkibar di seluruh penjuru Nusantara. Jika tidak ada Bendera Merah Putih, tidak akan ada pula Negara Kesatuan Republik Indonesia," ujar Yudian dalam keterangan tertulisnya.

Yudian menambahkan, kirab tersebut juga menjadi momentum untuk memperkuat jiwa nasionalisme Bangsa Indonesia. “Kirab Duplikat Bendera Pusaka dan Teks Proklamasi menggambarkan tekad untuk terus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa," katanya.

Plt. Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan BPIP Prakoso mengaku telah menyiapkan putera-puteri bangsa terpilih ini sehingga siap tampil pada 17 Agustus mendatang. Termasuk empat puteri Paskibraka pembawa baki 2023 untuk melaksanakan tugas mengantarkan Duplikat Bendera Pusaka dan Teks Proklamasi ke Istana di IKN.

“Kami sudah siap, adik-adik Calon Paskibraka, termasuk 4 Purnapaskibraka sudah berlatih di Cibubur sejak Bulan Juli lalu. Mereka sudah dilatih fisik dan mentalnya karena kondisi di IKN berbeda dengan di Jakarta," kata Prakoso, yang membawahi Program Paskibraka.