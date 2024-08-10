Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Kirab Bendera Merah Putih Tiba di Istana Negara IKN

Nurul Amanah , Jurnalis-Sabtu, 10 Agustus 2024 |15:38 WIB
Kirab Bendera Merah Putih Tiba di Istana Negara IKN
Kirab Bendera Merah Putih Tiba di Istana Negara IKN. Foto: Tangkapan Layar.
JAKARTA - Bendera pusaka Merah Putih dan Teks Proklamasi telah tiba di Istana Negara Ibu Kota Nusantara (IKN). Prosesi kirab ini sudah berlangsung dari Monas Jakarta.

Duplikat bendera pusaka dan salinan naskah teks proklamasi yang dibawa oleh tim Purna Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) 2023, tiba di Istana Negara IKN, Sabtu (10/8/2024), sekira pukul 15.30 WITA atau 14.30 WIB.

Sebelumnya, duplikat bendera Merah Putih dan teks proklamasi tiba di Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman, Sepinggan, Balikpapan, Kalimantan Timur sekitar pukul 12.55 WITA. 

Dilihat dari YouTube Sekretariat Presiden, setelah tiba di Balikpapan, kirab bendera Merah Putih dan teks proklamasi dilanjutkan menuju Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Sepanjang perjalanan, warga tampak antusias melihat iring-iringan rombongan yang mengawal kirab bendera yang akan menempuh perjalanan sekitar 97,2 KM menuju Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara (IKN). Perjalanan kira-kira memakan waktu 1,5 jam sampai 2 jam. 

 

